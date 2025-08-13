13 Ağustos 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 13.08.2025 18:04
ABD’de felaket! Şiddetli yağış nedeniyle 1’i çocuk 3 ölü

ABD'nin Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli yağış sellere neden oldu. Felakette aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer bölgedeki hasarın tam kapsamının henüz bilinmediğini belirterek gün içinde hasar kontrolü yapacağını söyledi.

ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağış ve seller etkili olurken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hamilton Bölgesi Acil Durum Yönetim Ofisi Sözcüsü Amy Maxwell, Tennessee'de etkili olan şiddetli yağış ve seller hakkında açıklamada bulundu.

BÖLGEDEKİ HASAR HENÜZ NET DEĞİL

Maxwell, eyaletin Chattanooga bölgesindeki yağışlar esnasında üzerine ağaç devrilen araçtaki biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Bölgedeki hasarın tam kapsamının henüz bilinmediğini belirten Maxwell, yetkililerin gün içinde hasar kontrolü yapacağını söyledi.

Şiddetli yağış ve seller nedeniyle bölgede acil durum ilan edilmişti.

