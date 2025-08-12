İspanya Başbakanı Sanchez’den Rusya-Ukrayna savaşı açıklaması

Sanchez, X hesabından yapığı açıklamada, Ukrayna ve Avrupa'nın hayati güvenlik çıkarlarını koruyan diplomatik bir çözüm için birlik içinde olduklarını belirtti.



Ukrayna halkının, İspanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteğine sahip olduğunun altını çizen Sanchez, "Öncelik, savaşı sona erdirmek, Ukrayna için adil ve kalıcı bir barış ve güvenlik sağlamaktır." dedi.



AB Dışişleri Bakanlarının 11 Ağustos'ta düzenledikleri zirve sonrası açıklama yapan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 15 Ağustos'ta Alaska'da yapılacak görüşmeye atıfta bulunarak, "Ukrayna ile ilgili kararlar Avrupa'yı da etkilemektedir ve bu nedenle Avrupalıların adil ve kalıcı bir barışa doğru ilk adım olarak koşulsuz ve doğrulanabilir bir ateşkes ile başlaması gereken müzakerelere katılmaları gerekmektedir. Avrupa ve Ukrayna barış istiyor ama saldırganlığın bir karşılığı olmalı. Ukrayna olmadan, Ukrayna konusunda bir karar alınamaz. Avrupalılar olmadan Avrupa güvenliği konusunda bir tartışma olamaz." ifadelerini kullanmıştı.

