İngiltere sokak çetelerine teslim! ’Dikkat telefonununz çalınabilir’ uyarıları asıldı

Avrupa'nın birçok kentinde kronikleşen bir problem haline dönen yankesicilik ve sokak çeteleri İngiltere'nin de başına bela olmaya devam ediyor. Ülkenin dört bir yanında özellikle yaz aylarında rekor seviyede hırsızlık gibi suçlar işleniyor. Artan sokak şiddetine karşı ise halk kendi çözümlerini üretmeye başladı. İngiltere'nin Bournemouth şehrinde vatandaş devriyesi devreye sokuldu. İki yüzden fazla vatandaş, Bournemouth sokaklarında devriye gezmek için gönüllü oldu.

'HALK MİLİSİ KURDUK' AÇIKLAMASI

Aralarında eski askerler, özel güvenlik görevlileri ve ilkyardım eğitimi almış gönüllülerin de bulunduğu Bournemouth sakini, artan suç olayları ve yetersiz polis varlığına tepki olarak sokakları devriye gezmek üzere bir araya geldi. Bournemouth Sokak Devriyeleri adı verilen bu topluluk inisiyatifi, özellikle geceleri artan asayiş sorunları, uyuşturucu kullanımı ve kamu düzenini bozan davranışlara karşı yerel halkın endişelerini dile getirmek ve sahada aktif rol almak amacıyla kuruldu. Organizatörler, bu girişimin bir "halk milisi" olmadığını vurguluyor. Grup üyelerinin önleyici, gözlemleyici ve destekleyici bir rol üstlendiğini, olaylara doğrudan müdahale etmek yerine, durumları ilgili kolluk kuvvetlerine anında bildirmeyi hedeflediklerini belirtiyorlar.

YANKESİCİLERE DİKKAT EDİN

İngiltere'nin başkenti Londra'da cep telefonu hırsızlığına karşı uyarı tabelaları sokakları sardı. Mind the Grab uyarısıyla cep telefonu hırsızlığına karşı dikkat çekiliyor. Ünlü "Mind the gap" (Boşluğa dikkat et) ifadesine gönderme yapan bu yeni kampanya, hem yerel halkı hem de turistleri uyarıyor:

Telefonunuza sahip çıkın, hırsızlara fırsat vermeyin. Cep telefonu hırsızlıklarının ciddi bir artış göstermesi üzerine, şehir yönetimi ve Metropolitan polisi böyle bir kampanya başlattı. Metropolitan polisi kampanyanın amacını halkın dikkatini çekmek ve günlük alışkanlıklarda küçük değişikliklerle suçun önlenmesine yardımcı olmak olarak açıkladı.

OKUL ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

İngiltere'nin Sheffield kentindeki bir okulda öğle arasında arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan 15 yaşındaki sanık cinayet suçundan cezalandırılacak. Sheffield Kraliyet Mahkemesi'nde bir aydır devam eden davada, All Saints Katolik Lisesi'nde 3 Şubat'ta okul arkadaşı tarafından göğsünden iki kez bıçaklanarak hayatını kaybeden Harvey Willgoose'un da 15 yaşında olduğu belirtildi.