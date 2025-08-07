ABD Başkanı Vance için doğum gününde olay iddia! Kutlamaya gittiği Ohio’da nehir seviyesini mi yükseltti?

İngiliz "The Guardian" gazetesinin haberinde ABD Başkan Yardımcısı Vance'in 41'inci doğum günü için 2 Ağustos'ta Ohio eyaletine ailesiyle kano turu yaptığı seyahate ilişkin iddialara yer verildi.



Buna göre Vance'in ekibinin, kano turu için nehrin sularının yükseltilmesini talep ettiği öne sürüldü.



Amerikan Askeri Mühendisler Birliğinden (USACE) yapılan açıklamada, ABD Gizli Servisinin bu talebinin, Vance ve ekibinin "güvenliği" amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

LÜKSE GÜVENLİK KILIFI MI?



The Guardian'a konuşan yetkili ise bunun sadece güvenlik için değil ideal kano koşullarının oluşturulması amacıyla yapıldığını savundu.



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinin (USGS) verilerine dayandırılan haberde ayrıca, Vance'in ziyaretiyle eş zamanlı olarak nehrin su seviyesinin arttığı görüldü.



USACE'nin nehirde gerçekleştirilecek etkinliklerde su seviyesiyle oynadığı biliniyor, The Guardian'a konuşan yetkililere göre ise bu genelde kişisel talepler için geçerli olmuyor.

VANCE VE EKİBİNDEN İDDİALARA ÇIT YOK



Bu durum, Donald Trump yönetiminin federal harcamalarda sıkı denetim ve kesinti politikalarının ardından Başkan Yardımcısı Vance'in kamu altyapı kaynaklarını kişisel amaçlarla kullanıp kullanmadığına ilişkin soru işaretlerine yol açtı.



Bu iddialara ilişkin Vance veya ekibinden henüz yanıt gelmedi.