Joe Biden’a kanser teşhisi kondu! Sosyal medyadan paylaşım: Kanser hepimizi etkiler

ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın kansere yakalanmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. (Reuters)

TRUMP'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a geçmiş olsun mesajı paylaştı. Trump, açıklamasında, "Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KANSER HEPİMİZİ ETKİLER"

Eski Başkan Joe Biden, prostat kanseriyle mücadelesini açıkladıktan sonra aldığı destek için pazartesi sabahı teşekkür ederken, eşi Jill Biden ve kedileriyle birlikte gülümsediği bir selfie paylaştı.