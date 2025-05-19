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Joe Biden'a kanser teşhisi kondu! Sosyal medyadan paylaşım: Kanser hepimizi etkiler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 18.05.2025 23:50 Güncelleme: 19.05.2025 15:17
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Joe Biden’a kanser teşhisi kondu! Sosyal medyadan paylaşım: Kanser hepimizi etkiler

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden'ın semptomlar göstermesi üzerine yapılan testler sonucu prostat kanserine yakalandığı öğrenildi. Kanserin Biden'ın kemiklerine yayıldığı tespit edilirken eski ABD Başkanı ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği belirtildi. Öte yandan sosyal medya hesabından eşiyle birlikte bir fotoğrafını paylaşan Biden 'Kanser hepimizi etkiler. Bizi sevgi ve destekle ayağa kaldırdığınız için teşekkür ederiz.' dedi.

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Kanserin Biden'ın kemiklerine yayıldığı tespit edildi.

BİDEN KANSERE YAKALANDI: KEMİKLERE SIÇRAMIŞ

KANSER KEMİKLERİNE KADAR YAYILMIŞ
ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, prostat kanserine yakalandı. Geçtiğimiz hafta Biden'ın semptomlar göstermesinin ardından yapılan testler sonucu cuma günü kendisine prostat kanseri teşhisi konulduğu ve kanserin kemiklere yayıldığının tespit edildiği açıklandı.

Kanserin Joe Biden'ın kemiklerine de sıçradığı bildirildi. (AFP)Kanserin Joe Biden'ın kemiklerine de sıçradığı bildirildi. (AFP)

Kanserin hormona duyarlı olduğu ve etkili bir tedaviye imkan sağladığı ifade edildi. Biden ve ailesinin doktorlarıyla birlikte tedavi seçeneklerini gözden geçirdiği aktarıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın kansere yakalanmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. (Reuters)ABD Başkanı Donald Trump, Biden'ın kansere yakalanmasıyla ilgili bir mesaj paylaştı. (Reuters)

TRUMP'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
ABD Başkanı Donald Trump, Biden'a geçmiş olsun mesajı paylaştı. Trump, açıklamasında, "Melania ve ben, Joe Biden'a yakın zamanda konulan tıbbi teşhisi duymaktan büyük üzüntü duyduk. Jill ve ailesine en içten ve en iyi dileklerimizi sunuyor, Joe'ya acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"KANSER HEPİMİZİ ETKİLER"

Eski Başkan Joe Biden, prostat kanseriyle mücadelesini açıkladıktan sonra aldığı destek için pazartesi sabahı teşekkür ederken, eşi Jill Biden ve kedileriyle birlikte gülümsediği bir selfie paylaştı.

Joe Biden'ın paylaşımı (X)Joe Biden'ın paylaşımı (X)

"Kanser hepimizi etkiler" diyen Joe Biden "Birçoğunuz gibi, Jill ve ben en kırık yerlerimizde en güçlü olduğumuzu öğrendik." ifadelerini kullandı. Biden ayrıca "Bizi sevgi ve destekle ayağa kaldırdığınız için teşekkür ederiz." dedi.

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Joe Biden’a kanser teşhisi kondu! Sosyal medyadan paylaşım: Kanser hepimizi etkiler Joe Biden’a kanser teşhisi kondu! Sosyal medyadan paylaşım: Kanser hepimizi etkiler Joe Biden’a kanser teşhisi kondu! Sosyal medyadan paylaşım: Kanser hepimizi etkiler
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