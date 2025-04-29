Trump’ın tehditlerinin gölgesinde seçim: Kanada’nın yeni başbakanı kim olacak?

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Eski Başbakan Justin Trudeau'nun 2015'te başladığı görevinden istifa ederek bayrağı 14 Mart'ta devrettiği Liberal Parti lideri Carney, son anketlere göre sandıktan zaferle çıkması beklenen en güçlü aday olarak görülüyor.



LİBERAL PARTİ TEK BAŞINA İKTİDAR OLMAK İÇİN GEREKEN SINIRI AŞAMADI



ABD Başkanı Donald Trump'ın "51.eyalet" söylemleri gölgesinde yapılan erken genel seçimlerde, sandık çıkış anketleri, Carney'nin liderliğindeki Liberal Parti'nin galibiyetine işaret ediyor.



Kanada'nın resmi ve bağımsız seçim kurumu Elections Canada tarafından paylaşılan ve kesin olmayan sonuçlara göre, mevcut oy oranıyla Kanada Federal Parlamentosundaki 343 sandalyeden 166'sını kazanan Carney'nin partisi, tek başına iktidar olması için gereken 172 milletvekilli sınırını henüz aşamadı.