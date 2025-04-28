28 Nisan 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa'da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi | İspanya'da OHAL ilan edildi

Avrupa'da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi | İspanya'da OHAL ilan edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.04.2025 14:24 Güncelleme: 28.04.2025 22:04
ABONE OL
Avrupa’da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi | İspanya’da OHAL ilan edildi

Avrupa'nın güneyinde hayat durdu. İspanya ve Portekiz’i vuran dev elektrik kesintisi, şehirleri kaosa sürükledi: Hastanelerde ameliyatlar ertelendi, mahkemeler çalışmalarını durdurdu, metro seferleri iptal edildi, trafik ışıkları söndü, ATM'ler ve ödeme sistemleri devre dışı kaldı. Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde yüz binlerce insan karanlık sokaklarda mahsur kalırken, hastaneler acil jeneratörlerle ayakta kalmaya çalıştı. Özellikle Madrid’de, kesinti nedeniyle metrolar tahliye edilirken, bazı bölgelerde cep telefonu şebekeleri tamamen çöktü. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, elektrik kesintisinin nedeniyle ilgili henüz kesin bir bilgi olmadığını belirterek haberleşmenin kritik durumda olduğunu kaydederek, telefonları 'sorumlulukla ve yalnızca kısa aramalar için' kullanma çağrısı yaptı. Ayrıca İspanya'da elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi.

Yerel kaynaklara göre, İspanya ve Portekiz'de geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle sıkışıklık yaşanırken, Barajas Havalimanı elektriksiz kaldı.

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları akamete uğrarken internet hizmetleri aksadı.

Grafik, İspanya'nın büyük bölümünün elektriksiz kaldığı anı gösteriyor (Red Electrica)Grafik, İspanya'nın büyük bölümünün elektriksiz kaldığı anı gösteriyor (Red Electrica)

İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica Espanola (REE) firması, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandığını doğruladı. Açıklamada, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğü ve kesintinin sebebinin belli olmadığı kaydedildi.

OHAL İLAN EDİLDİ

İspanya İçişleri Bakanlığı, ülke çapındaki elektrik kesintisinin ardından olağanüstü hal ilan etti.

İSPANYA BAŞBAKANINDAN AÇIKLAMA: HABERLEŞME KRİTİK DURUMDA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İber Yarımadası'nın büyük bölümünü etkileyen elektrik kesintisinin nedeniyle ilgili henüz kesin bir bilgi olmadığını belirterek kamu güvenliğine ilişkin bir problemin yaşanmadığını belirtti.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

"TELEFONLARI KISA ARAMALARDA KULLANIN" ÇAĞRISI

Elektrik kesintisinin nedenine dair kesin bir bilginin olmadığını belirten Sanchez, ödeme sisteminin ve dijital bankacılığın normal şekilde çalıştığını söyledi. Sanchez, haberleşmenin kritik durumda olduğunu kaydederek, telefonları "sorumlulukla ve yalnızca kısa aramalar için" kullanma çağrısı yaptı.

"KESİNTİNİN SEBEBİ İSPANYA'NIN ELEKTRİK ŞEBEKESİ"

Portekiz'in ulusal elektrik şirketi REN, İspanya gibi ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanan Portekiz'de, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu.

"AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE"

REN tarafından ülkeyi etkileyen elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İspanya ve Portekiz'i geniş çapta etkileyen elektrik kesintisinin sebebinin İspanya'nın elektrik şebekesinden kaynaklandığı savunuldu.

Aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, Portekiz'de tam normalleşmenin bir haftayı bulabileceği tahmini yer aldı.

Grafik: AAGrafik: AA

NORMALLEŞME BİR HAFTA SÜREBİLİR

İspanya gibi ülke genelinde elektrik kesintisi yaşanan Portekiz'de, elektrik dağıtım şirketi REN, tam normalleşme sağlanmasının bir hafta sürebileceğini duyurdu.

TARİHTE BENZERİ OLMAYAN BİR DURUM: 6 İLA 10 SAAT SÜREBİLİR

Ülke genelinde elektrik kesintisinin sürdüğü İspanya'daki elektrik dağıtım şirketi Red Electrica, "tarihte benzeri olmayan" bu durumun düzelmesinin 6 ila 10 saat süreceğini duyurdu

Foto: REUTERSFoto: REUTERS

BBC'nin haberine göre, "Madrid Open" tenis turnuvası da elektrik kesintileri sebebiyle askıya alındı.

Politico'nun haberine göre, İspanya'da ismi belirtilmeyen bir yetkili, "İspanya'daki durumun idare edilmesi için kriz komitesi kuruldu. Şu aşamada bu dev kesintinin sebebine ilişkin bir kaynak yok. Siber saldırı ihtimali göz ardı edilmiyor ve soruşturmalar sürüyor." açıklaması yaptı.

Independent'in haberine göre, İspanya'daki radyo ağı Cadena Ser, Başbakan Pedro Sanchez'in durumu değerlendirmek üzere Red Electrica'nın merkezine doğru yola çıktığını duyurdu.

Red Electrica'nın X hesabından yapılan açıklamada, elektriğin tekrardan sağlanmasının kademeli yürütülen bir süreç olacağı, arzı sağlamak için çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Foto: REUTERSFoto: REUTERS

İspanyol şebekesi, ülkenin güneyinde ve kuzeyinde elektriğin sağlanmaya başladığını bildirdi.

BÜYÜK ŞEHİRLERDE DURMA NOKTASINA GELEN ULAŞIM: HAVAALANLARI VE METROLAR ETKİLENDİ

Madrid sokaklarında çekilen bir videoda, trafik ışıkları çalışmadığı için araçların kavşaklarda birbirine girmesi ve büyük bir karmaşa yaşanması görüntülendi. Elektrik kesintisinin etkisiyle, Madrid ve Valensiya'daki metro hatları durdu. Valensiya'da ise tüm metro hatları seferleri iptal edildi. Ulaşım durma noktasına gelirken, şehirler arası ve uluslararası uçuşlar da kesintilerden etkilendi. Madrid'deki havaalanı operasyonları büyük ölçüde durdu.

Foto : XFoto : X

HASTANELER, MAHKEMELER VE ATM'LER: HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

İspanya ve Portekiz'i vuran büyük çaplı elektrik kesintisi, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Mahkemeler faaliyetlerini durdurdu, ATM'ler ve elektronik ödeme sistemleri çalışamaz hale geldi. Sağlık sisteminde ise jeneratörler devreye sokuldu. Madrid'deki Gregorio Maranon Hastanesi, kesintinin süresine göre acil durum kararları almak için kriz komitesi oluşturdu. 12 de Octubre Hastanesi'nde yalnızca acil müdahalelere izin verilirken, diğer ameliyatlar geçici olarak askıya alındı. Barselona'daki Hospital del Mar ise çalışmalarını normale yakın şekilde sürdürmeye devam ediyor.

KESİNTİYE "VOLTAJDA DENGESİZLİK" YOL AÇMIŞ OLABİLİR

Portekiz yerel medyasında ise elektrik kesintilerinin ülke çapında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Politico'nun haberine göre, Portekiz'deki elektrik operatörü E-Redes'ten yapılan açıklamada, elektrik kesintisinin "Avrupa güç şebekesinde bir problemden" kaynaklandığını ifade etti.

Açıklamada, voltajda dengesizliğin, kesintiye yol açmış olabileceği ifade edildi.

Foto: XFoto: X

ANDORRA VE İSPANYA SINIRINDAKİ FRANSA'NIN BAZI BÖLGELERİ DE ETKİLENDİ

Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgelerindeki vatandaşlar da elektrik kesintisinden etkilendiklerini bildirdi. Son bilgilere göre, Belçika'ya kadar başka kesintiler de bildirildi.

Öte yandan geniş çaplı kesintiye dair hükümet yetkililerinden halen açıklama yapılmadı.

ORDU SOKAĞA MI İNECEK? MADRİD'TEN TALİMAT

Telegraph'ın haberine göre Madrid bölgesel hükümetinin başkanı Isabel Díaz Ayuso, İspanya Başbakanı'ndan, ordunun gerekirse düzeni sağlayabilmesi için adım atmasını istedi.

Ayuso, askerlerin konuşlandırılabilmesi için Pedro Sánchez'in en üst seviye olan 3. Seviye acil durum planını devreye sokmasını istiyor.

"Ulusal hükümetten, ordunun gerektiğinde düzeni sağlayabilmesi için Plan 3'ü devreye sokmasını istiyoruz."

AVRUPA SİBER GÜVENLİK AJANSI, ELEKTRİK KESİNTİLERİNİ "YAKINDAN İZLİYOR"

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansı ENISA, İspanya'daki ani elektrik kesintilerini "yakından" izlediklerini bildirdi. Ancak bir sözcü, kesintilerin bir siber saldırıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemek için henüz erken olduğunu belirtti.

ENISA sözcüsü The Telegraph'a yaptığı açıklamada, "Durumu çok yakından takip ediyoruz. Şu anda soruşturma devam ediyor ve bunun bir siber saldırı olup olmadığı henüz doğrulanmadı." dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi | İspanya’da OHAL ilan edildi Avrupa’da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi | İspanya’da OHAL ilan edildi Avrupa’da elektrik şebekesi çöktü! Hayat durma noktasına geldi | İspanya’da OHAL ilan edildi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör