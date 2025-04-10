Pekin yönetiminden Trump’ın restine rest! Çin sonuna kadar yanıt verecek... AB’den de jeste jest!

ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşı, her geçen gün daha da derinleşiyor. CNN International tarafından yayımlanan analize göre, Başkan Donald Trump'ın Çin'e uyguladığı tarifeleri %125'e kadar yükseltmesi, her iki ülkenin de geri adım atmaya niyetli olmadığını gösteriyor.

Çin, ABD'nin ticaret savaşında hızla karşılık verirken, Washington ise Pekin'i ekonomik olarak zor bir duruma sokma stratejisinden vazgeçmiş değil.