03 Mart 2025, Pazartesi
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Times Meydanı'nda teravih heyecanı! Binlerce Müslüman bir araya geldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 06:08
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Times Meydanı’nda teravih heyecanı! Binlerce Müslüman bir araya geldi

ABD'nin en önemli meydanlarından olan Times'ta, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte binlerce Müslüman'ın katıldığı iftar ve teravih programı yapıldı. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen Müslümanlar dualarla oruçlarını açtıktan sonra teravih namazı kıldı.

ABD'nin New York eyaletinde bulunan ünlü Times Meydanı, Ramazan ayının gelişiyle birlikte yüzlerce Müslüman'ın katıldığı iftar ve teravih namazına ev sahipliği yaptı. Soğuk havaya rağmen bir araya gelen Müslümanlar, dualar eşliğinde oruçlarını açtıktan sonra meydanda hep birlikte teravih namazı kıldı.

Binlerce Müslüman Times Meydanı'nda bir araya gelerek teravih namazı kıldı (AA)Binlerce Müslüman Times Meydanı'nda bir araya gelerek teravih namazı kıldı (AA)

FİLİSTİN'E DESTEK MESAJLARI VERİLDİ
Teravih namazı öncesinde meydanda toplanan Müslümanlar, Filistin halkına desteklerini dile getiren konuşmalar yaptı. "Özgür Filistin" sloganlarının yankılandığı meydanda, tekbirler eşliğinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Yapılan konuşmalarda, İslam dininin hoşgörü ve anlayışa dayalı bir din olduğu vurgulanırken, Gazze halkına yönelik saldırıların bir soykırım olduğu ifade edildi ve tüm Müslümanlara birlik çağrısı yapıldı.

Müslümanların meydanı doldurması turistlerin de ilgisini çekerken, o anlar sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı. (AA)Müslümanların meydanı doldurması turistlerin de ilgisini çekerken, o anlar sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı. (AA)

TURİSTLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Times Meydanı gibi dünyanın en işlek noktalarından birinde gerçekleştirilen bu toplu ibadet, çevrede bulunan turistlerin ve New Yorkluların dikkatini çekti. Namaz esnasında birçok kişi cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Times Meydanı'nda teravih öncesi iftar organizasyonu da yapıldı. (AA)Times Meydanı'nda teravih öncesi iftar organizasyonu da yapıldı. (AA)

YETKİLİLERDEN İZİN ALINDI, BİN 500 KİŞİYE İFTAR VERİLDİ
Organizasyonu düzenleyen Müslüman dernekler, yetkililerden gerekli izinlerin alındığını belirtti. Ayrıca, sponsorlarla iş birliği yapılarak yaklaşık bin 500 kişiye ücretsiz iftar yemeği dağıtıldı. New York'ta hissedilen eksi 10 derece soğuğa rağmen katılımın yüksek olması, etkinliğin Müslüman toplumu için taşıdığı anlamı gözler önüne serdi.

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Times Meydanı’nda teravih heyecanı! Binlerce Müslüman bir araya geldi Times Meydanı’nda teravih heyecanı! Binlerce Müslüman bir araya geldi Times Meydanı’nda teravih heyecanı! Binlerce Müslüman bir araya geldi
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