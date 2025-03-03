Times Meydanı’nda teravih heyecanı! Binlerce Müslüman bir araya geldi

Müslümanların meydanı doldurması turistlerin de ilgisini çekerken, o anlar sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı. (AA)



TURİSTLERİN DİKKATİNİ ÇEKTİ, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Times Meydanı gibi dünyanın en işlek noktalarından birinde gerçekleştirilen bu toplu ibadet, çevrede bulunan turistlerin ve New Yorkluların dikkatini çekti. Namaz esnasında birçok kişi cep telefonlarıyla bu anı kaydederken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.