Almanya’da araçlı saldırı: Yaralılar var!

Münih'te bir araç, miting yapıldığı iddia edilen bir grubun arasına daldı. Polis, BILD'in soruşturması sonucunda bu bilgiyi doğruladı.

Çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor. Olay yerinde ambulanslar hazır bekletiliyor.

Saldırının arka plan hakkında henüz bir bilgi olmadığı ifade edildi.

BR24"ün haberine göre, bir görgü tanığı, aracın kasıtlı olarak grevcilerin üzerine sürdüğünü bildirdi.