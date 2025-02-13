Almanya'da araçlı saldırı: Yaralılar var!
Bild gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Münih kentinde bir araç kalabalığın içine daldı ilk belirlemelere göre 15 yaralının olduğu bildiriliyor.
Münih'te bir araç, miting yapıldığı iddia edilen bir grubun arasına daldı. Polis, BILD'in soruşturması sonucunda bu bilgiyi doğruladı.
Çok sayıda yaralı olduğu söyleniyor. Olay yerinde ambulanslar hazır bekletiliyor.
Saldırının arka plan hakkında henüz bir bilgi olmadığı ifade edildi.
BR24"ün haberine göre, bir görgü tanığı, aracın kasıtlı olarak grevcilerin üzerine sürdüğünü bildirdi.