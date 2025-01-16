Gazze ateşkesi dünya basınında: Bir ateşkes ve umut! Gözlerine inanamadılar!

The Guardian ekran görüntüsü

"Son dakika sorunları ve diğer birçok şey hakkındaki belirsizlik korkusuna rağmen, kalabalıklar geçici barınaklarından ve hasarlı evlerinden çıkıp tezahürat yapmak, bağırmak ve havaya kutlama amaçlı yaylım ateşi açmak için bölge genelinde toplandılar. Birçoğu Filistin bayrakları salladı."

"Üç çocuk babası Abed Radvan, 'Hayatımın ve Gazze halkının hayatının en güzel günü. Allah'a şükür. Allah'a şükür. İnsanlar burada ağlıyor. Bunun doğru olduğuna inanmıyorlar."

'KOCAMLA BİRLİKTE SEVİNCİ DE KAYBETTİM'

"Birçoğunun duyguları karışıktı. Üç çocuk annesi olan 33 yaşındaki Fulla Masri, Guardian'a hem üzgün hem de neşeli olduğunu söylerken 'Üzgünüm çünkü sahip olduğum en değerli insanı, yani kocamı kaybettim... Onu Kasım 2023'te kaybettim ve onunla birlikte tüm sevinç duygularımı kaybettim' dedi."

"Ama mutluyum çünkü bu kanlı savaş sona erdi, üç çocuğum ve ben hala hayattayız ve kuzeye dönebilecek, akrabalarımız, arkadaşlarımız ve kocamın ailesiyle yeniden bir araya gelebileceğiz. Savaşın başlangıcından beri onları görmedik ve bu savaştan güvenli bir şekilde kaçıp onlarla buluştuğumuz için mutluyum."

Gazete ayrıca "46 bin'den fazla Filistinliyi öldürdü ve bölgenin savaş öncesi 2,3 milyonluk nüfusunun çoğunu yerinden etti" vurgusu yaptı.

EL PAIS DE MANŞETTEN DUYURDU

İspanyol gazete "Gazze'de Ateşkes Anlaşması" başlığıyla haberi manşetten gördü. Gazete, "İsrail ve Hamas, 15 ay ve 46.000'den fazla ölümden sonra savaşı durdurdu" dedi ve ekledi: "Düşmanlığın bitişi pazar günü başlayacak; 33 rehine serbest bırakılacak. İsrail, birliklerini geri çekecek ve 1.000 Filistinliyi cezaevinden çıkaracak."