Gazze ateşkesi dünya basınında: Bir ateşkes ve umut! Gözlerine inanamadılar!
Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımına dur diyecek antlaşmanın imzalanmasının ardından sevindirici haberi tüm gazeteler manşetten gördü. Dört gözle beklenen antlaşma için en çok 'insanlık için umut' temalı başlıklar atarken Fransa'dan İspanya'ya Birleşik Arap Emirlikleri'nden İngiltere'ye gazeteler, televizyon kanalları ve internet siteleri gelişmeleri aktarmaya devam ediyor. Ateşkesi birinci sayfadan tam sayfa duyuran Fransız Liberation 'Bir ateşkes ve umut' derken İngiliz The Guardian 'karanlık bölümün sona ermiş olabileceğini' söyledi ve Filistinliler'in yine de 'habere inanmakta zorluk çektiğini' yazdı. İşte dünya basınının Gazze manşetleri..
İngiliz The Guardian'dan Fransız Liberation'a işte manşetler...
THE GUARDIAN: İNANMAKTA ZORLANDILAR
İngiliz The Guardian gazetesi ilk sayfasının manşetine Gazze'de ateşkesi taşırken "İsrail-Hamas ateşkesiyle 'karanlık bölümün' sonu umut ediliyor" başlığı attı. Gazete spotuna "Neşe ve korku Filistinlileri bitkin düşürdü, inanmaya bile cesaret edemiyorlar" yazdı ve habere şöyle devam etti: "Gazze Şehri'nin harap olmuş yıkıntılarında, çadır kamplarında ve Rafah sokaklarında, öğleden sonraki umutlar dün İsrail ile Hamas arasında bir ateşkes anlaşmasının kabul edildiği haberinin yayılmasıyla gece yarısı kutlamalarını dönüştü."
"Son dakika sorunları ve diğer birçok şey hakkındaki belirsizlik korkusuna rağmen, kalabalıklar geçici barınaklarından ve hasarlı evlerinden çıkıp tezahürat yapmak, bağırmak ve havaya kutlama amaçlı yaylım ateşi açmak için bölge genelinde toplandılar. Birçoğu Filistin bayrakları salladı."
"Üç çocuk babası Abed Radvan, 'Hayatımın ve Gazze halkının hayatının en güzel günü. Allah'a şükür. Allah'a şükür. İnsanlar burada ağlıyor. Bunun doğru olduğuna inanmıyorlar."
'KOCAMLA BİRLİKTE SEVİNCİ DE KAYBETTİM'
"Birçoğunun duyguları karışıktı. Üç çocuk annesi olan 33 yaşındaki Fulla Masri, Guardian'a hem üzgün hem de neşeli olduğunu söylerken 'Üzgünüm çünkü sahip olduğum en değerli insanı, yani kocamı kaybettim... Onu Kasım 2023'te kaybettim ve onunla birlikte tüm sevinç duygularımı kaybettim' dedi."
"Ama mutluyum çünkü bu kanlı savaş sona erdi, üç çocuğum ve ben hala hayattayız ve kuzeye dönebilecek, akrabalarımız, arkadaşlarımız ve kocamın ailesiyle yeniden bir araya gelebileceğiz. Savaşın başlangıcından beri onları görmedik ve bu savaştan güvenli bir şekilde kaçıp onlarla buluştuğumuz için mutluyum."
Gazete ayrıca "46 bin'den fazla Filistinliyi öldürdü ve bölgenin savaş öncesi 2,3 milyonluk nüfusunun çoğunu yerinden etti" vurgusu yaptı.
EL PAIS DE MANŞETTEN DUYURDU
İspanyol gazete "Gazze'de Ateşkes Anlaşması" başlığıyla haberi manşetten gördü. Gazete, "İsrail ve Hamas, 15 ay ve 46.000'den fazla ölümden sonra savaşı durdurdu" dedi ve ekledi: "Düşmanlığın bitişi pazar günü başlayacak; 33 rehine serbest bırakılacak. İsrail, birliklerini geri çekecek ve 1.000 Filistinliyi cezaevinden çıkaracak."
KHALEEJ TIMES: EN SONUNDA!
Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayınlanan Khaleej Times gazetesi "En Sonunda Ateşkes" başlığıyla haberi manşetten gördü ve "Binlerce Gazzeli ve İsrailli, 15 aydan uzun süren savaşı sona erdirmeyi amaçlayan anlaşmayı kutluyor" ifadelerine yer verdi. Gazete ayrıca "BAE'deki Filistinli gurbetçiler gözyaşlarına boğulurken, büyük bir kederin ortasında bir umut ışığı görüyor" bilgisi verdi.
CNN EKRANI İKİYE BÖLDÜ
CNN International haberi canlı yayında ve internet sitesinde son dakika olarak dünyaya duyururken, internet sitesindeki canlı blogda sayfayı ikiye bölerek hem Filistin'den hem İsrail'den kutlama yapan insanlara yer verdi. Yayın organı gelişmeleri canlı aktarırken umuda dikkat çekti.
LIBERATION: BİR ATEŞKES VE UMUT
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Liberation ateşkesi manşetten vermekle kalmadı Guardian gibi tam sayfasını ateşkese ayırarak Gazze'deki Filistinliler'in ve İsrail'de aylardır Netanyahu'yu protesto ederek anlaşmaya varılmasını isteyen rehine ailelerinin sevinçlerine yer verdi.
Fransız gazete "Bir Ateşkes ve Umut" başlığı attı ve ekledi "On beş aylık kanlı bir savaşın ardından, ateşkes, İsrailli rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlanmasını öngören bir anlaşma imzalandı."
CORRIERE DELLA SERA: ATEŞKES
Ana sayfasında birinci manşetten "Hamas-İsrail: Ateşkes" başlığı atan İtalya'nın en çok okunan günlük gazetelerinden Corriere Della Sera "Anlaşma kabul edildi. Trump ilk duyuruyu yaptı: Bu benim başarım. Netanyahu'nun hesapları" şeklinde spot yazdı.