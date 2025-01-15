Hamas’tan Gazze ateşkesine olumlu yanıt iddiası! Filistinli kaynaklardan açıklama

Filistin kaynaklarının yaptığı son dakika açıklamasına göre Hamas, İsrail ordusunun Gazze kent merkezlerinden çekilmesini içeren haritayı aldıktan sonra anlaşma taslağına olumlu yanıt verdi.

Al Jazeera haber kanalının aktardığına göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ekibine esir takası anlaşmasının tamamlandığı bilgisini iletti.

Reuters'a konuşan İsrailli yetkililer ise Filistin direniş örgütü Hamas'ın Gazze Ateşkes Anlaşması'nı kabul ettiğini ve anlaşmanın birkaç saat içerisinde duyurulacağını ileri sürdü.

İsrailli yetkililer anlaşmanın bu gece veya yarın imzalanmasını bekliyor. Yetkililer kısa süre sonra da ortak bir açıklamanın yapılabileceğini belirtti.

İLK REHİNE TAKASI PAZAR GÜNÜ MÜ GERÇEKLEŞECEK?

Bu, anlaşmanın Pazar günü ilk rehinelerin serbest bırakılmasıyla başlayabileceği anlamına geliyor.

Walla haber ajansı, bir İsrailli yetkilinin "Doha'daki rehine anlaşması müzakerelerinde bir ilerleme var. Gazze'deki Hamas askeri lideri Muhammed Sinvar onayını verdi." dediğini aktardı.

Muhammed Sinvar, İsrail işgal güçlerince şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın kardeşi ve Gazze'deki Hamas'ın komutanı olduğu düşünülüyor.



"HAMAS'IN ÜST DÜZEY İSİMLERİ SERBEST BIRAKILACAK"

İsrail merkezli Kanal 12'den yapılan açıklamada ise "Ateşkes anlaşması ile Hamas, ilk gün 3 esiri, 7. gün 4 esiri ve 14. gün 13 esiri serbest bırakacak. Buna karşılık 1000 Filistinli esir serbest kalacak. Anlaşmanın ilk aşamasında Hamas'ın üst düzey isimleri serbest bırakılacak. Anlaşmanın ilk aşamasında her gün Gazze Şeridi'ne 600 kamyon insani yardım malzemesi girecek. İsrail ordusu, Netzarim ekseninden çekilecek. İsrail güçleri, Philadelphia ekseninden de çekiliyor. Çok küçük bir kuvvet dışında buradaki çekilme süreci tamamlandı. Anlaşmanın ikinci aşaması 43. günde başlayacak ve 42 gün sürecek." ifadelerine yer verildi.

İSRAİLLİ YETKİLİLERDEN KARŞILIKLI YALANLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu'nun ofisi Hamas'ın rehin alma anlaşmasına yeşil ışık yaktığına dair haberleri yalanladı.

Başbakanlık Ofisi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "haberlerin aksine" Hamas'ın henüz müzakerecilere ateşkes-rehinelerin serbest bırakılması anlaşması taslağına ilişkin nihai yanıtını vermediğini söylerken Başbakanlık Ofisi'ne de yalanlama geldi.

İsrail Yayın Otoritesi, Bibi'nin Ofisi'nden yapılan açıklamayı yalanlayarak "Hamas, ateşkesi kabul etti." dedi.