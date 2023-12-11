CANLI TAKİP | Katil İsrail Gazze'de ölüm yağdırıyor: BM okuluna bombalı saldırı
Katil İsrail Gazze Şeridi'nde büyük katliamına devam ederken bölgedeki can kaybı giderek artıyor. Gazze’de binlerce kişinin sığındığı hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef alan İsrail, Batı Şeria’da da tutuklama kampanyasını sürdürüyor. Terör devleti 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 17 bin 997 kişiyi katlederken, Cibaliye Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milleter ait bir okula saldırı düzenlendi. İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.
BEBEK KATİLİ İSRAİL!
Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.
ADALET BİNASINI BOMBALADILAR
Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.
İsrail, insani aranın sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanlarını yoğunlaştırdı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) geçtiğimiz ay ele geçirdikleri adliye binasını bugün patlayıcı yerleştirerek kontrollü olarak patlattı.
Patlamanın ardından gökyüzünü duman bulutu kaplarken, bina kullanılamaz hale geldi.
11 ARALIK'TA YAŞANANLAR:
00.05 İşgalci İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletlere ait bir okula saldırı düzenledi.
00.04 İsrail, Gazze'de aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı
10 ARALIK'TA YAŞANANLAR:
22.30 Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı
20:01 İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 4 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı.
19.59 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 297 kişi artarak 17 bin 997'ye yükseldi
16.23 BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi: "Gazze'de devam eden kitlesel yerinden edilmelerin büyümesini ve Gazze'nin dışına yayılmasını önlemek için acil insani ateşkese ihtiyaç var"
14.18 Euro-Med: Gazze'de yaklaşık 25 bin çocuk anne veya babasını kaybetti
14.06 İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde su boru hatlarını bombaladı
14.00 İsrail ordusu gece boyunca Gazze'de 250 noktaya saldırdığını açıkladı
13.43 DSÖ: Gazze ve Batı Şeria'da sağlık hizmetlerine yönelik 449'dan fazla saldırıyı doğruladık
13.24 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı
13.04 İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti
12.26 Biden yönetimi, İsrail'e 106,5 milyon dolarlık silah satışını onayladı
07.35 İsrail'in Gazze'nin güneyindeki bir eve düzenlediği saldırıda 10 sivil öldürüldü
01.24 İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı okula baskın düzenleyerek kadın ve çocukları dışarı çıkardıktan sonra erkekleri alıkoydu.
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