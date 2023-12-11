CANLI TAKİP | Katil İsrail Gazze’de ölüm yağdırıyor: BM okuluna bombalı saldırı

BEBEK KATİLİ İSRAİL!

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

ADALET BİNASINI BOMBALADILAR

Öte yandan soykırımcı İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki adliye binasını patlayıcı yerleştirerek havaya uçurdu.