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Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’nun Türkiye paylaşımı dikkat çekti: Tam 47 sene sonra…

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.01.2022 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022
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Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’nun Türkiye paylaşımı dikkat çekti: Tam 47 sene sonra…

'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' 47 senesonra Batman'ın Sason Çayı'nda gün yüzüne çıktı. Yedi dilde yayımlanan Mongabay gazetesi de bu olayı gündemine taşıdı. Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio da haberi sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Türkiye'de 47 sene sonra gün yüzüne çıktı. Leonardo DiCaprio Twitter hesabı üzerinden paylaştı…

Sason'da araştırma çalışmaları yürüten Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 senenin ardından 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' buldu.

Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) kırmızı listeye eklenerek neslinin tükendiği düşünülen, Shoal isimli Doğa Koruma Örgütü tarafından dünyanın en fazla aranan 10 balık çeşidi arasında bulunan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı bulduklarını belirten Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi faaliyetlerinde bu balığa rastladıklarını aktardı.

"ÇOK MUTLULUK VERİCİ BİR AN"

Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz.

Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.

LEONARDO DİCAPRİO PAYLAŞTI

ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı.

19 milyon 500 bin takipçisine 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin haberini paylaşan DiCaprio'nun paylaşımı, Batman'da günün konusu oldu.

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