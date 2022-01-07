Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’nun Türkiye paylaşımı dikkat çekti: Tam 47 sene sonra…

"ÇOK MUTLULUK VERİCİ BİR AN"

Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz.