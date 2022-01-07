Dünyaca ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio’nun Türkiye paylaşımı dikkat çekti: Tam 47 sene sonra…
'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' 47 senesonra Batman'ın Sason Çayı'nda gün yüzüne çıktı. Yedi dilde yayımlanan Mongabay gazetesi de bu olayı gündemine taşıdı. Dünyaca ünlü aktör Leonardo DiCaprio da haberi sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.
Türkiye'de 47 sene sonra gün yüzüne çıktı. Leonardo DiCaprio Twitter hesabı üzerinden paylaştı…
Sason'da araştırma çalışmaları yürüten Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Cüneyt Kaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral, 47 senenin ardından 'Batman Bantlı Çöpçü Balığı' buldu.
Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) kırmızı listeye eklenerek neslinin tükendiği düşünülen, Shoal isimli Doğa Koruma Örgütü tarafından dünyanın en fazla aranan 10 balık çeşidi arasında bulunan Batman Bantlı Çöpçü Balığı'nı bulduklarını belirten Doç. Dr. Kaya, Araştırma Görevlisi Dr. Münevver Oral ile Sarım Deresi ve Sason Çayı'ndaki arazi faaliyetlerinde bu balığa rastladıklarını aktardı.
"ÇOK MUTLULUK VERİCİ BİR AN"
Doç. Dr. Kaya, "Gerçekten çok mutluluk verici bir andı. Bundan sonraki amacımız bu balığı koruyup, gelecek nesillere aktarabilmek. Çünkü çok dar bir alanda yaşıyor, kritik düzeyde bir balık, dünya örgütleri tarafından kırmızı listeye alınmış bir balıktan bahsediyoruz.
Bu balığı korumak için bölgede farkındalık çalışmaları yapmayı planladık. Şu anda da bölgedeyiz" dedi.
LEONARDO DİCAPRİO PAYLAŞTI
ABD'li ünlü aktör Leonardo DiCaprio da Sason ilçesinde tespit edilen balık ile ilgili haberi takipçileriyle paylaştı.
19 milyon 500 bin takipçisine 7 dilde yayın yapan Mongabay gazetesinin haberini paylaşan DiCaprio'nun paylaşımı, Batman'da günün konusu oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- POMEM başvuru sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? 10 bin POMEM polis alımı sonuç açıklama tarihi geldi mi?
- Galatasaray Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 GS Giresunpor maçı hangi kanalda?
- 600-900-1080 gün çalışanlara 42.270 TL’ye kadar ödeme! İŞKUR’a başvurmak yetiyor! Her ay hesaplarda!
- Trabzonspor Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 TS Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda?
- Kıdem tazminatı tavan ücreti ne kadar? 2022 kıdem tazminatı tavan taban ücretleri!
- Ali Osman Önder kimdir, kaç yaşında? Twitter'da neden gündemde? Ali Osman Önder aşı olayı nedir? Son gelişmeler...
- Restoranlar kafeler kapanacak mı? Kafeler kapanır mı? Restoran kafe yasağı geldi mi?
- Memur ve memur emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zam farkları ne zaman yatacak?
- Aziz Yıldırım hastaneye mi kaldırıldı? Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım'ın son sağlık durumu nasıl?
- Son dakika: AÖF sınavı iptal mi, ertelendi mi? 2022 AÖF final sınavı ne zaman, online mı yapılacak?
- Mekanlar tekrar kapanacak mı? Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda %50 kapasite yeniden uygulanacak mı?
- TikTok savcısı kimdir? Savcı Nusreddin Saltabaş kimdir, kaç yaşında, nereli?