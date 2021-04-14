14 Nisan 2021, Çarşamba
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ABD'de tekne alabora oldu! 12 kişi kayboldu

Son dakika haberi... 'de açık deniz inşaat faaliyetlerini destekleyen malzemeleri taşıyan 18 mürettabatlı tekne alabora oldu. Yerel medya, teknede 6 kişinin  ekiplerince kurtarıldığını aktardı.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.04.2021
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ABD'de tekne alabora oldu! 12 kişi kayboldu

ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında açık deniz inşaat faaliyetlerini destekleyen malzemeleri taşıyan 18 mürettabatlı tekne alabora oldu.

Yerel medya, teknede 6 kişinin ABD Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını aktardı. Öte yandan kayıp olan 12 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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