ABD'de tekne alabora oldu! 12 kişi kayboldu
Son dakika haberi... ABD'de açık deniz inşaat faaliyetlerini destekleyen malzemeleri taşıyan 18 mürettabatlı tekne alabora oldu. Yerel medya, teknede 6 kişinin ABD Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını aktardı.
ABD'nin Louisiana eyaleti açıklarında açık deniz inşaat faaliyetlerini destekleyen malzemeleri taşıyan 18 mürettabatlı tekne alabora oldu.
Yerel medya, teknede 6 kişinin ABD Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığını aktardı. Öte yandan kayıp olan 12 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.