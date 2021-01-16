Angela Merkel’in partisinin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi

Seçimlerin ilk turunda Merz 992 geçerli oyun 385'ini aldı. Delegeler Laschet'e 380, Röttgen'e de 224 oy verdi, 3 delege çekimser kaldı. Adayların hiçbirinin delege sayısının yarısından fazlasının oyunu alamaması nedeniyle seçimlerde ikinci tura geçildi.

İlk turda en fazla oy alan iki adayın yarıştığı ikinci turda Laschet, 991 geçerli oyun 521'ini alarak CDU'nun yeni genel başkanı seçildi, Merz ise 466 oy aldı. 4 delege çekimser kaldı. Böylelikle Armin Laschet, CDU'nun 9. genel başkanı oldu. Dijital ortamda düzenlenen seçimin yasal olarak da tescil edilmesi için delegelerin bu seçimi mektupla onaylaması gerekiyor.