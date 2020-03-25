İklim aktivisti Greta Thunberg corona virüs karantinasında

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, corona virüs semptomları göstermesi nedeniyle karantina altında olduğunu duyurdu. Greta yaptığı açıklamada, "Şu an izole haldeyiz. Lütfen kendini iyi hissetmeyen herkes izole olsun." ifadelerini kullandı.

Time dergisi 2019 yılın kişisi seçilen ve yaptığı iklim çalışmalarıyla çok konuşulan 17 yaşındaki Greta Thunberg corona virüs semptomları göstermesi nedeniyle babasıyla birlikte karantina altında olduğunu açıkladı.

"BRÜKSEL SEYAHATİMİZDEN SONRA GERÇEKLEŞTİ"

Greta yaptığı açıklamada, "10 gün önce vücudumda bazı semptomlar olduğunu fark ettim bu durum babamla Brüksel seyahatimizden sonra gerçekleşti. Yorgunluk, boğaz ağrısı, öksürük ve titreme gibi belirtiler taşıyorum. Babam da aynı durumda ancak onun ateşi de var. Şu an izole haldeyiz. Lütfen kendini iyi hissetmeyen herkes izole olsun." ifadelerini kullandı.