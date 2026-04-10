10 Nisan Cuma Hutbesi yayımlandı: İslamın insanlığa huzur veren ilkeleri

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Diyanet İşleri Başkanlığının 10 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesinde İslamın özünün tevhid, toplumsal hayattaki yansımasının ise vahdet olduğu vurgulandı. Hutbede, Müslümanların fitne ve ayrışmadan uzak durarak birlik ve kardeşliği koruması gerektiği hatırlatıldı.

Türkiye genelindeki camilerde bugün okunan 10 Nisan 2026 tarihli Cuma hutbesinde İslam'ın temel ilkeleri ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbede, İslam'ın insanlığı huzura çağıran bir din olduğu belirtilirken, tevhid inancının Müslümanların hayatındaki merkezi konumuna dikkat çekildi. Hutbede ayrıca birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı öne çıktı.

"İSLAM İNSANLIĞI HUZURA DAVET EDEN BİR DİNDİR"

Cuma hutbesinde İslamın insanlığı kötülüklerden uzaklaştıran ve doğru yola yönelten bir din olduğu ifade edildi. Allah'ın insanlara akıl ve irade verdiği, peygamberler gönderdiği ve kutsal kitaplar indirdiği hatırlatıldı. Hutbede ayrıca Allah katında geçerli olan dinin İslam olduğu vurgulandı. Bu kapsamda Kur'an-ı Kerim'den şu ayet hatırlatıldı:

"Allah katında din İslam'dır." (Âl-i İmrân Suresi, 3/19)

İSLAM'IN TEMELİ: TEVHİD İNANCI

Hutbede İslamın özünün tevhid olduğu vurgulandı. Tevhidin, azamet ve yüceliğin yalnızca Allah'a ait olduğunu kabul etmek anlamına geldiği belirtildi. Hutbede tevhid inancını hatırlatan Kur'an ayetine de yer verildi:

"Allah, sizin Rabbinizdir. O'ndan başka ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur." (En'âm Suresi, 6/102)

Diyanet hutbesinde tevhid inancının Müslümanlara kazandırdığı değerler şu şekilde özetlendi:

Tevhidin Müslümana Kazandırdığı Değerler
Allah'a tam teslimiyet
Heva ve hevesin esaretinden kurtuluş
Hak ve hakikat karşısında onurlu duruş
Hiçbir varlığın önünde eğilmeme

İSLAM'IN TOPLUMSAL YANSIMASI: VAHDET

Diyanet hutbesinde, İslam'ın toplumsal hayattaki en önemli yansımalarından birinin vahdet, yani birlik ve kardeşlik olduğu vurgulandı. Hutbeye göre farklı coğrafyalarda yaşayan Müslümanların;

  • Rabblerinin bir olduğu,
  • Peygamberlerinin bir olduğu,
  • Kitaplarının bir olduğu,
  • Kıblelerinin bir olduğu

hatırlatılarak Müminlerin her durumda birbirlerine kenetlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu mesajla birlikte Kur'an'dan birlik çağrısı yapan şu ayet de belirtildi:

"Doğrusu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin." (Enbiyâ Suresi, 21/92)

FİTNE VE AYRIŞMAYA KARŞI UYARI

Cuma hutbesinde İslamın hiçbir kişi ya da grubun tekeline alınamayacağı vurgulandı. Tevhidi savunma iddiasıyla fitne çıkarılmasının İslamın ruhuna aykırı olduğu ifade edildi.

"Hiçbir kimse ya da grup İslamı kendi tekelinde göremez. Tevhidi savunma bahanesiyle fitne ve fesat çıkaramaz."

GÜNÜMÜZ DÜNYASI İÇİN İSLAM MESAJI

Diyanet hutbesinde, insanlığın yaşadığı krizlerden çıkış yolunun İslamın rehberliğinde olduğu ifade edildi. Kur'an'ın ilkeleri ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in güzel ahlakının toplumsal huzurun temelini oluşturduğu vurgulandı.

Hutbede İslamın;

  • kalpleri birleştiren
  • insanları iyilikte buluşturan
  • toplumsal huzuru güçlendiren

bir din olduğu ifade edildi.

HUTBE PEYGAMBERİMİZİN DUASIYLA SON BULDU

Cuma hutbesi, Hz. Muhammed'in şu duasıyla tamamlandı:

"Allah'ım! Bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım."

10 NİSAN 2026 CUMA HUTBESİ TAM METNİ

İSLAM

Muhterem Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, dünyamızı ve ahiretimizi mamur kılalım diye bizlere akıl ve irade vermiş, peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. "Allah katında yegâne din İslam'dır" fermanıyla, kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için, İslam'ı seçmiştir.

İslam, insanlığı huzur ve mutluluğa davet eden bir dindir. Zihinleri kötü düşüncelerden, nefisleri bencillik ve hırstan arındıran, beşeriyete kurtuluşu gösteren bir dindir. Dürüstlük ve hakkaniyeti, iyilik ve güzelliği yeryüzüne hâkim kılmanın yollarını öğreten bir dindir.

Aziz Müminler!

İslam'ın özü tevhittir. Tevhid, azamet ve yüceliğin sadece Allah'a ait olduğunun ilanı ve ikrarıdır. Varlığın asıl sahibine teslim olmak, heva ve hevesin esaretinden kurtulup gerçek özgürlüğe kavuşmaktır. Tevhid, Allah'tan başka hiçbir varlığın önünde eğilmemek, hak ve hakikat uğrunda izzetli bir duruş sergilemektir. Cenâb-ı Hak, "Allah, sizin Rabbinizdir. O'ndan başka ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur" buyurmaktadır.

Değerli Müslümanlar!

İslam'ın toplumsal hayattaki yansıması ise vahdettir. Vahdet; birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Dilleri ve coğrafyaları farklı olsa da Rabbi bir, peygamberi bir, kitabı bir, kıblesi bir olan müminlerin; her hâl ve durumda birbirlerine kenetlenmeleri, el birliğiyle zulme ve zalime geçit vermemeleridir. Farklılıkları, zenginlik olarak görmeleri; ayrışmanın ve bölünmenin değil, birleşmenin ve bütünleşmenin vesilesi kılmalarıdır. Bu hususta Yüce Rabbimizin beyanı gayet açıktır: "Doğrusu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin."

Kıymetli Müminler!

Bugün, insanlığı; içine düştüğü buhranlardan çıkaracak olan, İslam'ın istikamet mesajlarıdır. Yangın yerine çevrilmek istenen dünyamızı tekrar huzur yurduna dönüştürecek olan, Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkeleridir. Gönülleri birbirine ısındıracak, insanları birbirine kaynaştıracak olan, Allah Resûlü (s.a.s)'in güzel ahlakıdır.

Aziz Müslümanlar!

İslam'ın sahibi Allah'tır. Onu gönderen de kıyamete kadar koruyacak olan da O'dur. Bu dinin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Peygamberi ise, İslam'ı en güzel şekilde yaşayarak öğreten Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)'dir. Dolayısıyla hiçbir kimse ya da grup, İslam'ı kendi tekelinde göremez. İslam'ın en temel vasfı olan tevhidi savunma bahanesiyle fitne ve fesat çıkaramaz, ümmetin vahdetine, vatanımızın dirlik ve birliğine zarar veremez. İslam'ın; dar kalıplara hapsedilemeyecek, bir coğrafyanın sınırına sığmayacak kadar yüce bir din olduğu unutulmamalıdır.

Cenâb-ı Hak, bizleri vahdetten, birlik, beraberlik ve kardeşlikten ayırmasın. Hutbemizi Sevgili Peygamberimiz (s.a.s)'in şu duasıyla bitiriyoruz: "Allah'ım! Bozgunculuktan, nifaktan ve kötü ahlaktan sana sığınırım."

