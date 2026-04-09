10 Nisan Cuma Hutbesi yayımlandı: İslamın insanlığa huzur veren ilkeleri

hatırlatılarak Müminlerin her durumda birbirlerine kenetlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu mesajla birlikte Kur'an'dan birlik çağrısı yapan şu ayet de belirtildi:

Diyanet hutbesinde, İslam'ın toplumsal hayattaki en önemli yansımalarından birinin vahdet , yani birlik ve kardeşlik olduğu vurgulandı. Hutbeye göre farklı coğrafyalarda yaşayan Müslümanların;

"Hiçbir kimse ya da grup İslamı kendi tekelinde göremez. Tevhidi savunma bahanesiyle fitne ve fesat çıkaramaz."

Cuma hutbesinde İslamın hiçbir kişi ya da grubun tekeline alınamayacağı vurgulandı. Tevhidi savunma iddiasıyla fitne çıkarılmasının İslamın ruhuna aykırı olduğu ifade edildi.

Hutbede İslam’ın insanlığı huzura davet eden bir din olduğu ifade edildi.

10 NİSAN 2026 CUMA HUTBESİ TAM METNİ

İSLAM

Muhterem Müslümanlar!

Cenâb-ı Hak, dünyamızı ve ahiretimizi mamur kılalım diye bizlere akıl ve irade vermiş, peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. "Allah katında yegâne din İslam'dır" fermanıyla, kıyamete kadar gelecek bütün insanlar için, İslam'ı seçmiştir.

İslam, insanlığı huzur ve mutluluğa davet eden bir dindir. Zihinleri kötü düşüncelerden, nefisleri bencillik ve hırstan arındıran, beşeriyete kurtuluşu gösteren bir dindir. Dürüstlük ve hakkaniyeti, iyilik ve güzelliği yeryüzüne hâkim kılmanın yollarını öğreten bir dindir.

Aziz Müminler!

İslam'ın özü tevhittir. Tevhid, azamet ve yüceliğin sadece Allah'a ait olduğunun ilanı ve ikrarıdır. Varlığın asıl sahibine teslim olmak, heva ve hevesin esaretinden kurtulup gerçek özgürlüğe kavuşmaktır. Tevhid, Allah'tan başka hiçbir varlığın önünde eğilmemek, hak ve hakikat uğrunda izzetli bir duruş sergilemektir. Cenâb-ı Hak, "Allah, sizin Rabbinizdir. O'ndan başka ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O'na kulluk edin. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur" buyurmaktadır.

Değerli Müslümanlar!

İslam'ın toplumsal hayattaki yansıması ise vahdettir. Vahdet; birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. Dilleri ve coğrafyaları farklı olsa da Rabbi bir, peygamberi bir, kitabı bir, kıblesi bir olan müminlerin; her hâl ve durumda birbirlerine kenetlenmeleri, el birliğiyle zulme ve zalime geçit vermemeleridir. Farklılıkları, zenginlik olarak görmeleri; ayrışmanın ve bölünmenin değil, birleşmenin ve bütünleşmenin vesilesi kılmalarıdır. Bu hususta Yüce Rabbimizin beyanı gayet açıktır: "Doğrusu sizin ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kulluk edin."