Bayburt'ta çocuklara teravih sürprizi: Ayakkabılarda çikolata

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Türkiye Diyanet Vakfı Bayburt Gençlik Kolları, teravih namazına katılan çocuklara sürpriz yaptı. TDV gönüllüleri, namaz sonrası çocukların ayakkabılarına çikolata bırakarak küçük bir mutluluk anı yaşattı.

Etkinlik kapsamında Ulu Cami, Mevlana Camii, Zahit Efendi Camii, Velişaban Camii, Tuzcuzade Camii ve Yakutiye Camii'nde teravih namazına gelen çocuklar, ayakkabılarındaki çikolataları görünce sevinç yaşadı.

