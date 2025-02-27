Hatay’da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapıldı

Ovakent Mahallesi'nde bulunan Hz. Hüseyin Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.



Hayırsever iş insanları Hüseyin Özbek, Cuma Kaynar ve Süleyman Çeltik, yıkılan caminin yerine yenisini yaptırdı.



İnşa çalışmaları tamamlanan Tahir-Nazire Özbek Camisi, düzenlenen törenle ibadete açıldı.



İş insanı Hüseyin Özbek, gazetecilere yaptığı açıklamada, çelik konstrüksiyonla inşa edilen caminin 6 ayda tamamlandığını belirterek, "Güzel bir cami oldu. 300 metrekarelik camimizin avlusunda kız ve erkek Kur'an kursu ile 105 metrekarelik lojmanımız bulunuyor." dedi.



Açılışa, Hatay Vali Yardımcısı Emin Kaymak, İl Müftüsü Mevlüt Topçu ile vatandaşlar katıldı.

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