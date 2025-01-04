04 Ocak 2025, Cumartesi
Haberler Din Haberleri Hisarcık'ta sabah namazı buluşması

Hisarcık'ta sabah namazı buluşması

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.01.2025 11:32
ABONE OL
Hisarcık’ta sabah namazı buluşması

Diyanet İşleri Başkanlığının, 'Sabah Namazında Ailece Camide, Milletçe Duadayız' etkinliği çerçevesinde Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi.

Merkez Çarşı Camiindeki sabah namazı buluşmasında din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat ve ilahiler seslendirildi. İlçe Müftüsü Sebahattin Akyol tarafından kıldırılan sabah namazının ardından Müftü Akyol yaptığı sohbette Allah için iyilik yapmanın önemine değinerek," Yaptığınız iyilikten karşılık beklemeyin, hayır hasenat yapın, paylaşın, cimri olmayın" dedi. Sohbetin ardından dua yapıldı. Program sonrası cemaate çorba ikram edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Hisarcık’ta sabah namazı buluşması Hisarcık’ta sabah namazı buluşması Hisarcık’ta sabah namazı buluşması
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör