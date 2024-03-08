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2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi: Trabzon, Şanlıurfa Van Sahur ve İftar saat kaçta olacak?

DİN
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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2024 Diyanet Ramazan İmsakiyesi: Trabzon, Şanlıurfa Van Sahur ve İftar saat kaçta olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan için 2024 imsakiyesini paylaştı. Trabzon, Şanlıurfa Van illerinde 11 Mart 2024 Pazartesi oruçlu olacak vatandaşlar sahur ve imsak saatlerini şimdiden araştırmaya başladı. İşte 2024 Diyanet imsakiyesi…

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