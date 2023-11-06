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Hollanda'da Türk camisine alçak saldırı

DİN
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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Hollanda’da Türk camisine alçak saldırı

Hollanda'nın Culemborg kentinde Diyanet Vakfına (HDV) bağlı İmam-ı Azam Camisi'ne saldırı düzenlendi. İmam-ı Azam Cami Vakfı Yönetim Kurulu Sekreteri Demirci: "Saldırgan cumartesi gece 02.00’de çitleri aşarak bahçeye girmiş. Saldırganın elinde belli olmayan bir cisimle caminin 10 pencere camını kırdığını gördük" dedi.

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