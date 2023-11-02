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Hac kuraları çekildi

DİN
Giriş Tarihi: 02.11.2023
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Hac kuraları çekildi

2 milyon 473 bin 65 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları saat 21.00'den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

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