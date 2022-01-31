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Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2022 dini günler takvimi Üç Aylar ne zaman başlayacak?

DİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2022 Güncelleme Tarihi: 31.01.2022
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Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2022 dini günler takvimi Üç Aylar ne zaman başlayacak?

2022 dini günler takvimi Üç Aylar ne zaman başlayacak? Üç Aylar ne zaman başlıyor? Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre 11 gün öne çekiliyor. Bu yıl Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Peki; Üç Aylar ne zaman başlıyor?

Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2022 dini günler takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Regaip Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Üç Aylar'ın ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanıyor.İşte, merak edilen sorunun cevabı!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma

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