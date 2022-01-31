Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2022 dini günler takvimi Üç Aylar ne zaman başlayacak?
2022 dini günler takvimi Üç Aylar ne zaman başlayacak? Üç Aylar ne zaman başlıyor? Hicri takvime göre belirlenen dini günler her yıl miladi takvime göre 11 gün öne çekiliyor. Bu yıl Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe günü idrak edilecek. Peki; Üç Aylar ne zaman başlıyor?
Üç Aylar ne zaman başlıyor? 2022 dini günler takvimi arama motorlarında sorgulanıyor. Regaip Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte Üç Aylar'ın ne zaman başlayacağı arama motorlarında sorgulanıyor.İşte, merak edilen sorunun cevabı!
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba
Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe
Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar
Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe
Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi
Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı
Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi
Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi
Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma
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