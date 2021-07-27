Gadir-i Hum nedir, nasıl kutlanır? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kutlanıyor?
Gadir-i Hum nedir, nasıl kutlanır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hazreti Muhammed'in hicretin 10. yılında veda haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı ülkemizde birçok şehirde kutlanmaktadır. Bu özel gün Zilhicce ayının 18’inci gününde kutlanıyor. İşte, Gadir-i Hum nedir, nasıl kutlanır? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kutlanıyor?
Gadir-i Hum nedir, nasıl kutlanır? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kutlanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı ülkemizde her yıl kutlanıyor. Birçok şehirde özel etkinliklerle kutlanan Gadir Hum Bayramı hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Gadir-i Hum nedir, nasıl kutlanır?
GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?
Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce ayının 18'nci gününde kutlanıyor. Bu özel gün bu yıl 28 Temmuz tarihine denk geliyor.
GADİR HUM NEDİR?
"Gadir-i Hum Bayramı" Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV)'in Veda Haccı dönüşünde Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak biliniyor. Ali el-Mûrtezâ'nın Muhammed peygamber tarafından "Velâyet" makâmına atandığına (halef ilan ettiğine) inanılan bu gün, Hicri takvime göre Zilhicce Ayı'nın On Sekizinci günü "Gadir Hum Bayramı" olarak kutlanıyor.
GADİR HUM NASIL KUTLANIR?
Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gadir-i Hum Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu günde sabahın erken saatlerinde türbelere akın eden vatandaşlar buralarda kurban keserek, büyük kazanlarda hazırlanan, içerisinde buğday-et karışımının olduğu 'Hirise' adı verilen güne özel yemeği hazırlıyor.
Herkesin bir parça katkı sunduğu "Hirisi" başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşlara dağıtılır.
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- Gadir-i Hum nedir, nasıl kutlanır? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kutlanıyor?
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