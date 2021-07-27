Gadir-i Hum nedir, nasıl kutlanır? Gadir-i Hum Bayramı ne zaman kutlanıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı ülkemizde her yıl kutlanıyor. Birçok şehirde özel etkinliklerle kutlanan Gadir Hum Bayramı hakkında detaylar merak ediliyor. İşte, Gadir-i Hum nedir, nasıl kutlanır?

GADİR HUM BAYRAMI NE ZAMAN?

Hazreti Muhammed'in Veda Haccı dönüşü Hazreti Ali'yi taltif ettiği gün olarak anılan Gadir-i Hum Bayramı, Zilhicce ayının 18'nci gününde kutlanıyor. Bu özel gün bu yıl 28 Temmuz tarihine denk geliyor.