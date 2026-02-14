ANALİZ| Türkiye küresel güç yolunda devleşirken CHP kendi içinde eriyor: Ana muhalefetin vizyonsuzluğu ve bitmeyen kaos çıkmazı!
Türkiye savunma sanayiinden diplomasiye, enerjiden bölgesel liderliğe kadar pek çok alanda küresel ölçekte etkinliğini artırırken, ana muhalefet partisi CHP ise iç çekişmeler ve tartışmalarla gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin “gündem belirleyen ülke” konumuna yükseldiğini vurgularken, CHP’de ise kurultay tartışmaları, liderlik polemikleri ve karşılıklı açıklamalar dikkat çekiyor. Siyasi kulislerde, Türkiye’nin yükseliş sürecinde ana muhalefetin nasıl bir vizyon ortaya koyacağı sorusu tartışılmaya devam ediyor.
Dünya siyasetinde kartlar yeniden karılırken, Türkiye savunma sanayiinden diplomasiye, enerjiden bölgesel liderliğe kadar her alanda dev adımlar atıyor. Haritaların ve ittifakların yeniden şekillendiği bu kritik eşikte Türkiye "oyun kurucu" bir aktör olarak tarihe geçerken, ülkenin bu kutlu yürüyüşüne ayak uydurması beklenen ana muhalefet partisi CHP ise vizyon üretmek yerine koltuk kavgaları, kaset kumpasları, yolsuzluk iddiaları ve küfür skandallarıyla çalkalanıyor.
Masada ve sahada varlık gösteremeyen, sadece krizlerle beslenen CHP'nin neden bir iktidar alternatifi olamadığı sorusu, partinin her geçen gün küçülen yapısıyla birlikte kamuoyunda daha yüksek sesle tartışılıyor.
ULUSLARARASI SİYASETTE TÜRKİYE RÜZGARI
Dünya yeniden kurulurken Türkiye, artık figüran değil kurucu bir aktör olarak Kafkasya'dan Afrika'ya, Orta Doğu'dan Akdeniz'e kadar her noktada gücünü hissettiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri kabul etmeye yanaşmasa da uluslararası siyasette son yıllarda çok açık söylüyorum bir Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye, gündemi belirlenen ülke değil gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin küresel ölçekte geldiği noktayı özetledi. Ancak Türkiye sahada ve masada böylesine kararlı bir duruş sergilerken, ana muhalefet cephesinde tam tersi bir manzara hakimiyetini koruyor.
OPERASYONLARIN ODAĞINDAKİ PARTİ: CHP'DE KİMLİK KAYBI
CHP'deki mevcut kırılmanın kökleri 2010 yılında Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasına kadar uzanıyor. O dönem yapılan operasyonla partinin hafızası tasfiye edilirken, devlet refleksi olan kadrolar dışlanarak parti operasyonlara açık hale getirildi.