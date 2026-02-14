Dünya siyasetinde kartlar yeniden karılırken, Türkiye savunma sanayiinden diplomasiye, enerjiden bölgesel liderliğe kadar her alanda dev adımlar atıyor. Haritaların ve ittifakların yeniden şekillendiği bu kritik eşikte Türkiye "oyun kurucu" bir aktör olarak tarihe geçerken, ülkenin bu kutlu yürüyüşüne ayak uydurması beklenen ana muhalefet partisi CHP ise vizyon üretmek yerine koltuk kavgaları, kaset kumpasları, yolsuzluk iddiaları ve küfür skandallarıyla çalkalanıyor.

Masada ve sahada varlık gösteremeyen, sadece krizlerle beslenen CHP'nin neden bir iktidar alternatifi olamadığı sorusu, partinin her geçen gün küçülen yapısıyla birlikte kamuoyunda daha yüksek sesle tartışılıyor.