Küresel satrançta yeni dönem: Dünyanın asıl oyun kurucusu kim?
İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası ittifaklar ve küresel kuruluşlar, bugün dünya siyasetinin, askeri dengelerin ve ekonominin rotasını belirliyor. Birleşmiş Milletler’den NATO’ya, BRICS’ten Türk Devletleri Teşkilatı’na kadar pek çok yapıda Türkiye; stratejik konumu, güçlü diplomasisi ve çok yönlü dış politikasıyla küresel masanın merkezindeki rolünü her geçen gün daha da pekiştiriyor.
İkinci Dünya Savaşı'nın ardından insanlığın barış ve yeni bir düzen arayışıyla kurduğu uluslararası kuruluşlar, bugün küresel siyasetin, askeri dengelerin ve dev ekonomilerin rotasını belirliyor.
Birleşmiş Milletler'den NATO'ya, Türk Devletleri Teşkilatı'ndan BRICS'e kadar dünyayı şekillendiren bu dev yapılarda Türkiye, stratejik konumu ve kilit müttefik rolüyle ezber bozan hamlelere imza atmaya devam ediyor.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE "DÜNYA 5'TEN BÜYÜKTÜR" ÇIĞLIĞI
Küresel barış umuduyla 1945'te kurulan ve 193 üyeyi tek çatı altında toplayan Birleşmiş Milletler, bugün sistemik bir krizin eşiğinde. Güvenlik Konseyi'ndeki 5 daimi üyenin veto yetkisiyle oluşan adaletsiz yapıya karşı en gür ses Türkiye'den yükseliyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya 5'ten büyüktür. Bu kürsüden yıllardır insanlığın kaderinin sınırlı sayıdaki ülkenin ihtiyarına bırakılamayacağını söylüyorum." ifadelerini kullanarak mevcut sistemin revize edilmesi gerektiğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etti.