Küresel satrançta yeni dönem: Dünyanın asıl oyun kurucusu kim?

(foto: ahaber.com.tr) Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "BRICS bünyesinde ve Türkiye'de ayrı ayrı yürütülen çalışmalarda ortak hareket edebiliriz. Daha adil ve tarafsız bir uluslararası sistem için iş birliğimizi güçlendirmeliyiz." ifadeleriyle Türkiye'nin bu oluşumu tamamlayıcı bir unsur olarak gördüğünü belirtti. Benzer şekilde Güney Amerika'nın dev pazarı Mercosur ile Avrupa Birliği arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması, 700 milyon kişiyi kapsayan devasa bir ekonomik alanın kapılarını aralıyor.

(foto: ahaber.com.tr- arşiv) AFRİKA'DA "KAZAN-KAZAN" DÖNEMİ VE TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ORTAKLIĞI 55 ülkeyi kapsayan Afrika Birliği, kıtayı sömürgeci izlerden arındırarak müreffeh bir geleceğe taşımayı hedefliyor. Dünyanın en büyük serbest ticaret alanını oluşturan birlik ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Başkan Erdoğan'ın "kazan-kazan" stratejisiyle yeni bir boyuta taşındı. Başkan Erdoğan, "Afrika'yı 21. yüzyılın en önemli stratejik iş birliği alanlarından biri olarak görüyoruz. Ortak bir gelecek için iş birliğimizi her alanda derinleştirmekte kararlıyız." sözleriyle Türkiye'nin kıtadaki kalıcı ve samimi rolünü vurguladı.