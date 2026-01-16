Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Eski futbolcu Ümit Karan'a tutuklama talebi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, ‘uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme’ suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor
ÜMİT KARAN DAHİL 18 ZANLI ADLİYEDE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ümit Karan'ın da aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alınmıştı.
5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alınırken gözaltına alınan isimlerden birinin Çağla Boz olduğu öğrenildi. Boz'un evinde 11 adet sentetik hap ele geçirildi.
Adliyeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün 18 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün yapılan açıklamada ise 5 kişinin daha gözaltına alındığı, gece saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı ve toplam şüpheli sayısının 23'e yükseldiği belirtildi" ifadelerini kullandı. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiğini belirten Mercan, sürecin savcılık sorgularıyla devam edeceğini aktardı.
ÜNLÜ İSİMLER ADALET HUZURUNDA
Gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı figürler dikkat çekiyor. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Mustafa Kadir Mercan, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında eski milli futbolcu Ümit Karan, sosyal medya fenomenleri Merve Sanay, Deniz Berk Cengiz, Burak Doğan, Melis Sabah, Çağla Boz ve Emre Yalçın gibi isimler bulunuyor" sözleriyle operasyonun ulaştığı profili gözler önüne serdi. Gözaltındaki isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki test işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık sorgularına geçileceği, bazı isimlerin serbest kalabileceği bazılarının ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilebileceği bildirildi.
TEST SONUÇLARI ŞOK ETKİSİ YARATTI
Soruşturmanın bir önceki safhasında gözaltına alınan isimlerle ilgili Adli Tıp raporları da dosyaya eklendi. Çıkan sonuçların çarpıcı olduğunu vurgulayan Mercan, "Geçtiğimiz operasyon dalgasında gözaltına alınan 20 kişiden 15'inin uyuşturucu testi pozitif, 5 kişinin ise negatif çıktı. Test sonucu negatif çıkan isimlerin Haluk Şentürk, Ömercan Kılıç, Şebnem İnan, Nilay Didem Kılavuz ve Ali Baran Sözeri olduğu belirlendi" bilgisini paylaştı. Pozitif çıkan sonuçların ardından soruşturmanın seyrinin nasıl değişeceği merak konusu olurken, adliyedeki hareketliliğin gün boyu sürmesi bekleniyor.