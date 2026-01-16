Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Eski futbolcu Ümit Karan'a tutuklama talebi

Çağla Boz (ahaber.com.tr) 5 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA Soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alınırken gözaltına alınan isimlerden birinin Çağla Boz olduğu öğrenildi. Boz'un evinde 11 adet sentetik hap ele geçirildi. ESKİ FUTBOLCU ÜMİT KARAN'A TUTUKLAMA TALEBİ ÜMİT KARAN'A TUTUKLAMA TALEBİ İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan eski futbolcu Ümit Karan, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU! Adliyeden son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Mustafa Kadir Mercan, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün 18 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün yapılan açıklamada ise 5 kişinin daha gözaltına alındığı, gece saatlerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldığı ve toplam şüpheli sayısının 23'e yükseldiği belirtildi" ifadelerini kullandı. Şüphelilerin sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na getirildiğini belirten Mercan, sürecin savcılık sorgularıyla devam edeceğini aktardı.

ÜNLÜ İSİMLER ADALET HUZURUNDA Gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı figürler dikkat çekiyor. Operasyonun detaylarına ilişkin bilgi veren Mustafa Kadir Mercan, "Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında eski milli futbolcu Ümit Karan, sosyal medya fenomenleri Merve Sanay, Deniz Berk Cengiz, Burak Doğan, Melis Sabah, Çağla Boz ve Emre Yalçın gibi isimler bulunuyor" sözleriyle operasyonun ulaştığı profili gözler önüne serdi. Gözaltındaki isimlerin Adli Tıp Kurumu'ndaki test işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık sorgularına geçileceği, bazı isimlerin serbest kalabileceği bazılarının ise tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilebileceği bildirildi.