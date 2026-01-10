İstanbul’da beklenen yağış başladı! Şimşekler geceyi aydınlattı

Giriş Tarihi: 10.01.2026 23:11

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini gösterdi.

(Fotoğraf: İHA)

Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı.

Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

(FOTO: AA )

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

(Foto: AA)

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı.

Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLMİŞTİ

İstanbul Valiliği, kent genelinde akşam saatlerinde beklenen sağanak ve fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre kentte havanın parçalı ve çok bulutlu olmasının, 12.00-18.00 saatlerinde aralıklı sağanak, 18.00-19.00 saatlerinde ise gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Rüzgarın güneybatıdan lodos ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısı yapıldı.

İstanbul'daki dört günlük hava durumunun da yer aldığı açıklamada en düşük ve en yüksek sıcaklıkların kuvvetli yağmurun beklendiği 11 Ocak'ta 7/9, kar yağışının tahmin edildiği 12 Ocak'ta 2/4, çok bulutlu olmasının öngörüldüğü 13 Ocak'ta sıfırın altında 1/6, parçalı bulutlu havanın beklendiği 14 Ocak'ta 5/9 derece olacağının tahmin edildiği belirtildi.