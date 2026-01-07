Haberler

Sözde yardım çetesinden "RTÜK Başkanıyım" yalanıyla vurgun! 2 tutuklama

Vatandaşları telefonla arayarak kendilerini 'RTÜK Başkanıyım' diyen şahıslar için harekete geçildi. 'İhtiyaç sahiplerine yardım' bahanesiyle vatandaşları dolandıran şebeke, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı, bir firari ise aranıyor.

Kendilerini RTÜK Başkanı olarak tanıtarak "ihtiyaç sahiplerine yardım" bahanesiyle vatandaşları dolandıran şebeke, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla çökertildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklanırken, bir firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Vatandaşları telefonla arayıp kendilerini RTÜK Başkanı olarak tanıtan şebekenin 'ihtiyaç sahiplerine yardım' yalanı polis takibine takıldı. Mehmet İsmailoğlu, Alim Gülver ve Gülay Efe'nin, kurdukları bu sözde destek senaryosuyla mağdurlardan para topladıkları saptandı.

"İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM" YALANIYLA DOLANDIRDILAR!

Mehmet İsmailoğlu, Alim Gülver ve Gülay Efe isimli şahıslar, kurdukları düzenekle çok sayıda vatandaşı hedef aldı. Dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere kendilerini RTÜK Başkanı olarak tanıttıkları ve "ihtiyaç sahibi tanıdıklar için yardım topluyoruz" diyerek para talep ettikleri belirlendi.

2 TUTUKLAMA

Vurgun hazırlığındaki çeteyi takibe alan emniyet birimleri, düzenlenen operasyonla Mehmet İsmailoğlu ve Alim Gülver'i kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİRARİ 1 KİŞİ ARANIYOR

Şebekenin diğer üyesi olduğu tespit edilen Gülay Efe'nin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

