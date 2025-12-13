Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü: Annesi Hatice Karahan vefat etti

Giriş Tarihi: 13.12.2025 04:39

Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan 'ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hakka yürüdü. Fatih Karahan acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Prof. Dr. Servet Rüştü Karahan’ın eşi Op. Dr. Hatice Karahan, bir süredir tedavi görmesinin ardından vefat etti. (Foto: ahaber.com.tr)

MEMLEKETİ UŞAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Op. Dr. Hatice Karahan'ın cenazesi bugün (13 Aralık 2025) ikindi namazına müteakip İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından 14 Aralık 2025 Pazar günü memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına son yolculuğuna uğurlanacak.

KABİNEDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MB Başkanı Fatih Karahan'ın annesinin vefatının ardından taziye mesajı yayınladı.

Foto: X - Ekran Görüntüsü

FATİH KACIR

Kacır, X hesabından yaptığı açıklamada; "Merkez Bankası Başkanımız Sayın Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet; kıymetli ailesi ile sevenlerine, sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

BURHANETTİN DURAN

Foto: X - Ekran Görüntüsü

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Karahan'ın annesi Hatice Karahan'ın vefatının ardından baş sağlığı mesajı paylaştı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın muhterem validesi Hatice Karahan Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim.

Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Karahan'a ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.

