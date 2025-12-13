Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü: Annesi Hatice Karahan vefat etti
Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan uzun süredir gördüğü tedavinin ardından hayatını kaybetti. Karahan'ın cenazesi bugün Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına defnedilecek
Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Op. Dr. Hatice Karahan uzun süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hakka yürüdü. Fatih Karahan acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
MEMLEKETİ UŞAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK
Op. Dr. Hatice Karahan'ın cenazesi bugün (13 Aralık 2025) ikindi namazına müteakip İstanbul Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından 14 Aralık 2025 Pazar günü memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına son yolculuğuna uğurlanacak.
KABİNEDEN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MB Başkanı Fatih Karahan'ın annesinin vefatının ardından taziye mesajı yayınladı.
FATİH KACIR
Kacır, X hesabından yaptığı açıklamada; "Merkez Bankası Başkanımız Sayın Fatih Karahan'ın annesi Hatice Karahan Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet; kıymetli ailesi ile sevenlerine, sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
BURHANETTİN DURAN
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Karahan'ın annesi Hatice Karahan'ın vefatının ardından baş sağlığı mesajı paylaştı. Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın muhterem validesi Hatice Karahan Hanımefendi'nin vefatını teessürle öğrendim.
Merhumeye Allah'tan rahmet; Sayın Karahan'a ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." ifadelerini kullandı.
ÖMER BOLAT
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hatice Karahan'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
Bolat paylaşımında derin üzüntü duyduğunu ifade ederek "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın kıymetli annesi Hatice Karahan Hanımefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhumeye Yüce Allah'tan rahmet; Sayın Karahan başta olmak üzere tüm aile fertlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabbim mekânını cennet, makamını âli eylesin." dedi.