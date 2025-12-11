Çekmeköy'de polisin şehit edilmesine ilişkin 5 kişi adliyeye sevk edildi

Giriş Tarihi: 11.12.2025 12:31

Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bir binada 'ateşli silah bulundurulduğu ve uyuşturucu ticareti yapıldığı' ihbarı üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından binanın 2,4 ve 6 numaralı dairelerinde arama kararı alındı.

(Foto: AA)

KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Geçtiğimiz gün binaya giden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle evlere uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. 4 numaralı dairede bulunan Ramazan A.'nın polis ekiplerine ateş açması sonucu çıkan çatışmada Özel Harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Operasyonda şüpheli Ramazan A. etkisiz hale getirilirken Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı. Binada yapılan incelemelerde, silahlı saldırının meydana geldiği orta katta 11 adet 9 mm çapında boş kovan bulunduğu, saldırganın polislere yönelik 11 el ateş ettiği tespit edildi. Ayrıca evde yapılan aramada 90 santimetre uzunluğunda bir kılıç ile hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi. Üst katta baba Cemal A.'nın evinde ise çelik kasa içerisinde 1 tabanca, uzun namlulu bir silaha ait içinde 30 mermi bulunan bir şarjör ve iki boş şarjör ele geçirildiği belirtildi.

ŞÜPHELİNİN AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Polis memuru Emre Albayrak'ın şehit edildiği saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada; apartmanda yaşadığı belirlenen Çetin A. ve eşi, baba Cemal A. ve eşi ile çıkan çatışmada ölen Ramazan A.'nın eşi de gözaltına alındı. Öte yandan Çetin A.'nın daha önceden 21 su kaydının olduğu, ölen Ramazan A.'nın ise 10 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin,adliye sevk edilmesi bekleniyor.

5 KİŞİ ADLİYEDE

İstanbul Çekmeköy'de narkotik operasyonu sırasında Özel Harekat polislerine açılan ateş sonucu Polis Memuru Emre Albayrak'ın şehit edilmesine yönelik gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.