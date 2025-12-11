Haberler

Bayburt’un Arpalı Beldesi güne kar yağışıyla uyandı

Hava sıcaklıklarının sıfır derecenin altına düştüğü Bayburt’un Arpalı Beldesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü. Gece boyunca aralıklarla devam eden yağışın ardından belde sakinleri, sabah araçlarının üzerini kaplayan karı temizleyerek güne başladı.

Yüksek kesimlerde kar yağışının yer yer tipiye dönüştüğü bildirildi. Ekipler, yol güzergâhlarında olumsuzluk yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını erken saatlerde başlattı. Ekipler, özellikle ulaşımın aksamaması için ana arterlerde tuzlama ve yol açma çalışmaları yürüttü.

Meteoroloji tahminlerine göre, Bayburt genelinde bugün etkisini göstermeye başlayan kar yağışının Pazar gününe kadar aralıklı olarak devam etmesi bekleniyor. Yetkililer, sürücülere buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve olumsuz kış şartları nedeniyle Bayburt'un bazı köy yolları ve önemli geçitleri kış sezonu boyunca araç trafiğine kapatıldı. Kılıçkaya ve Sorkunlu köylerinin kara yolu ağları ile Bayburt-Araklı-Dağbaşı-Balahor Yaylası yolu ve Soğanlı Geçidi, vatandaşların can güvenliği için ulaşıma kapalı tutulacak.