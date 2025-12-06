Sultanbeyli TEM Otoyolu'nda feci kaza! Cipe çarpıp kaçtı: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 06.12.2025 02:12

Kaza, 23.00 sıralarında Sultanbeyli TEM Otoyolu Ankara istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UGR 44 plakalı otomobil, seyir halindeyken 34 VT 9494 plakalı cipe çarpıp yoluna devam etti.

Kaçan sürücü, daha sonra aynı yönde ilerleyen 34 NFH 187 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, önce bariyerlere ardından da 34 LCA 749 plakalı hafif ticari araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.