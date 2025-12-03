Vicdansızlığın bu kadarı! Acılı baba kamera taktırdı ama onları durduramadı: "Gelsinler ben alayım yeter ki çalmasınlar"

Giriş Tarihi: 03.12.2025 14:27

Kızının mezarına diktiği çiçeklerin sürekli çalınması üzerine harekete geçen baba Hüseyin Oğuz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü 'nden aldığı özel izinle mezarlığa güvenlik kamerası taktırdı. Kayıtları inceleyen Oğuz, orta yaşlarda bir kadın ve bir erkeğin düzenli olarak gelip çiçekleri kökünden söküp götürdüğünü tespit etti.

Olay, Antalya 'nın Serik ilçesinde meydana geldi. 25 Ekim 2023 tarihinde kızı Melike Oğuz 'u okula götüren baba Hüseyin Oğuz'un kullandığı motosiklete otobüs çarpmış, kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Melike, bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetmişti. Acılı baba, o günden beri kızının mezarından ayrılmıyor ancak son günlerde mezarlığa dadanan hırsızlar acısını ikiye katladı.

Duruma isyan eden Hüseyin Oğuz, "Kızımın mezarına diktiğim çiçekleri 4-5 seferdir çalıyorlar. Ben ekiyorum onlar çalıyor. Mezar 2 yıl önce kazada kaybettiğim kızımın mezarı. Bir senedir sürekli gelip çiçekleri çalıyorlar" dedi.

(foto:İHA)

HIRSIZLARA ÇAĞRI: "NE KADAR İSTİYORSANIZ ALIVEREYİM"

Hırsızlardan şikayetçi olan ve bir an önce yakalanmalarını isteyen baba Oğuz, hırsızlara seslenerek yürek burkan bir çağrıda bulundu:

"Gelsinler ne kadar çiçek istiyorlarsa alıvereyim. Yeter ki mezarın üzerindeki çiçekleri çalmasınlar. Bir çocukla yaklaşık 30-35 yaşlarında kapalı bir kadın ile saçlı sakallı bir adam gelip buradan çiçekleri alıp gidiyor. Ya evinde yetiştiriyor ya da çiçekçilere para karşılığında satıyor. Çalındıkça ciğerimiz parçalanıyor."