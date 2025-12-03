Kur'an sesini duydu hayatı değişti! Alman Michaela İslam'ı seçip "İnci" oldu
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Alman uyruklu Michaela Ingrid Scheithauer, katıldığı kursta dinlediği Kur'an-ı Kerim'den ve mahallelinin sıcakkanlılığından etkilenerek Müslüman oldu. Kelime-i Şehadet getirerek 'İnci' ismini alan Alman kadın, 'Türkleri çok seviyorum, burada gömülmek istiyorum' sözleriyle duygulandırdı.
Türkiye'ye 6 yıl önce gelen ve Gaziantep'in Şahinbey ilçesi kırsal Burç Mahallesi'ne yerleşen Michaela Ingrid Scheithauer'in hayatı, Şahinbey Belediyesi'nin sosyal tesislerine adım atmasıyla değişti.
OKUMA YAZMA KURSUNA GİTTİ, HAKİKATİ BULDU
Mahallesindeki sosyal tesise Türkçe öğrenmek ve okuma-yazma kursuna katılmak için giden Scheithauer, burada kadınların katıldığı Kur'an-ı Kerim derslerine tanıklık etti. Duyduğu ayetlerden ve ortamın manevi havasından derinden etkilenen Alman kadın, Kur'an kursuna katılmaya karar verdi. Hem İslam dininin güzellikleri hem de kursiyerlerin ve komşularının örnek davranışları, Scheithauer'in kalbini İslam'a ısındırdı.
MÜFTÜLÜKTE DUYGUSAL TÖREN
Müslüman olma kararını Tesis Yöneticisi Sibel Ay ve eğitmeni Emel Kaya ile paylaşan Scheithauer için Gaziantep İl Müftülüğü'nde "İhtida Töreni" düzenlendi. İl Müftü Vekili Şakir Aktaş, tesis yöneticileri ve kurs arkadaşlarının katıldığı tören, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İslam'ın temel esaslarının anlatılmasının ardından Alman kadın, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve "İnci" ismini aldı.
"KALBİMİ TEMİZLEMEM LAZIM DEDİ, TESLİM OLDU"
Süreci anlatan Kur'an-ı Kerim eğitmeni Emel Kaya, İnci'nin dönüşümünü, "Kendisine 'Kur'an öğrenmek ister misin?' diye sorduğumda önce seslenmedi. 3 ay sonra tekrar sorduğumda 'Kalbimi temizlemem lazım' dedi. Sonra gelip 'Müslüman olmak, Müslüman gibi yaşamak ve burada gömülmek istiyorum' dedi. Harfleri kendi anlayacağı şekilde yazıp öğreniyor. Bu dönüşüm bizi çok mutlu etti." sözleri ile anlattı.