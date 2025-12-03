Kur'an sesini duydu hayatı değişti! Alman Michaela İslam'ı seçip "İnci" oldu

(foto:İHA)

"SAMİMİYET VE SICAKKANLILIK VESİLE OLDU"

Törende konuşan İl Müftü Vekili Şakir Aktaş ise İnci hanımın İslam'ı seçmesindeki en büyük etkenin, Müslümanların birbirleriyle olan samimiyeti ve sıcakkanlılığı olduğunu belirtti. Aktaş, "Müslümanlığı seçtikten sonra geçmiş dönemde yaşananlar kişiyi bağlamaz, yeni doğmuş bir insan gibi hayata yeniden başlanır" diyerek İnci'ye Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Sorularının cevabını Kur'an'da bulduğunu belirten İnci ise Türkiye'yi ve halkını çok sevdiğini ifade ederek İslam'ı seçmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.