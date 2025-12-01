Cami kapısına alçak saldırı! O hadsiz tutuklandı
Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de cami kapılarını yumruklayarak zarar veren kimliği belirsiz şahsın saldırı anları güvenlik kamerasına yansımıştı. Skandal görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen ekipler, o hadsizi yakalayarak tutukladı.
Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi'ndeki Dekovil Camisi'ne önceki akşam gelen B.Ö. girişteki kapının camlarını kırmak için yumrukladı.
Camları kıramayan B.Ö. daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde B.Ö.'nün cami önüne geldikten sonra girişteki cam ve kapıyı yumrukladığı görüldü.
Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, şikayet üzerine soruşturma başlatarak B.Ö. hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan B.Ö. adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan B.Ö., 'İbadethaneye zarar vermek' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.