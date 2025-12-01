Cami kapısına alçak saldırı! O hadsiz tutuklandı

Giriş Tarihi: 01.12.2025 18:17

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi'ndeki Dekovil Camisi'ne önceki akşam gelen B.Ö. girişteki kapının camlarını kırmak için yumrukladı.

Camları kıramayan B.Ö. daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise caminin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde B.Ö.'nün cami önüne geldikten sonra girişteki cam ve kapıyı yumrukladığı görüldü.