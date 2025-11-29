Yaşam

Eskişehir'de cemaati isyan ettiren saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Eskişehir'de cami kapılarını yumruklayarak zarar veren kimliği belirsiz şahsın saldırı anları güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olay karşısında büyük tepki gösteren ve üzüntülerini dile getiren cami cemaati, yapılan eylemi şiddetle kınadı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Eskişehir'de cemaati isyan ettiren saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Tepebaşı ilçesi Merkez Yeni Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi'nde bulunan Dekovil Camii'nde geçtiğimiz günlerde ilginç bir saldırı gerçekleştirildi.

CAMİ KAPISINI YUMRUKLADI

Caminin güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, bir şahsın caminin camlarını yumrukladığı görülüyor.

Yaşanan olay cemaatin tepkisine yol açarken, konu polise ihbar edildi. Şahsın caminin camlarının ve kapısının neden yumruklandığı ise halen bilinmiyor.



"NEDEN BÖYLE YAPIYORLAR, ANLAYAMADIK"

Dekovil Camii'ne gerçekleştirilen saldırı girişimi hakkında konuşan 68 yaşındaki Süleyman Eroğlu, "Ne kadar ayıp, ne kadar kötü ya. Çirkin bir hareket. Yapan kişi genç.

Neden böyle yapıyorlar, anlayamadık. Derdi ne? Uyuşturucu mu aldı, sarhoş mu, kim bilir? Bu normal değil, anormal bir şey. Yazıklar olsun, hiç yakışmıyor. Camimize, kutsal mekana hakaret" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN