Böcek ailesi soruşturması sürüyor! Yeni görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 28.11.2025 18:36

Almanya 'dan tatil için geldikleri İstanbul 'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Böcek ailesinden 4 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Ailenin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.

Fatih'de 4 kişilik ailenin ölümü Türkiye 'yi yasa boğarken ailenin ölüm nedeninin ilaçlamadan kaynaklı olduğu ortaya çıkmıştı. Rahatsızlanan aile üyelerinin hastane çıkışında taksiye bindiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAF: DHA

Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan otopsi raporunda ailenin ölüm nedeninin 'böcek ilacı zehirlenmesi' olarak belirlenmesi üzerine midye satıcısı kafe sahibi, kokoreççi ve lokum satıcısı tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi. Böcek ailesinin hastaneden çıkışı ve dışarıda taksiye bindiği görüntüler ortaya çıktı.