Kayseri'de miras meselesi yüzünden öldürülen kaynana toprağa verildi

Kayseri'de miras meselesi yüzünden damadı tarafından öldürülen kadın toprağa verildi.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 15:51

Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Demokrasi Mahallesi 2246. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre S.U. (35) ile kaynanası Makbule Mısır (60) arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda S.U., kaynanasını silahla vurduktan sonra kendisini vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Makbule Mısır'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralanan S.U. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kadının cenazesi öğle namazını müteakip Hulusi Akar Cami'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, protokol üyeleri, kadının yakınları ve vatandaşlar katıldı.