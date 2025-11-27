Ataşehir'de hafif ticari araç alev alev yandı

Ataşehir'de hafif ticari araç seyir halindeyken yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 10:03

Olay, saat 08.45 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Alanaldı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre seyir halinde olan hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir sebeple bir anda yanmaya başladı. Alevlerin bir anda büyümesiyle aracın sürücüsünün arabayı yol kenarına çekerek yaptığı ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev topuna dönen araca müdahale eden itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Yanan araç küle dönerek kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.