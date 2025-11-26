43 ilin geçiş güzergahında "sis denizi" havadan görüntülendi

43 ilin geçiş güzergahın Kırıkkale'de oluşan sis denizi, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Havadan kaydedilen görüntülerde şehrin, kartpostallık bir manzaraya dönüştüğü görüldü

Giriş Tarihi: 26.11.2025 16:03

Kırıkkale'de etkili olan yoğun sis, kent merkezini tamamen kapladı. Yüzlerce metre yükseklikten kaydedilen görüntülerde şehir, adeta beyaz bir sis tabakasının altında kaldığı görüldü. Ana arterler, yüksek katlı yapılar ve yerleşim alanları sis bulutu içerisinde silik şekilde seçilirken, gökyüzünde beliren güneşle birlikte mavi tonların hakim olduğu ayrışan iki katman dikkat çekti. Yüksek noktalardan bakıldığında kent dokusu sis denizi üzerinde zaman zaman belirginleştiği anlarla görüntülere yansıdı. Yoğunluğunu sabah saatlerinde artıran sisin, öğle saatlerine doğru yer yer dağılmaya başladığı gözlendi.