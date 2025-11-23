Uyuşturucu sattığını iddia ettiği kişiyi vuran şüpheli yakalandı
Erzurum'da uyuşturucu sattığını iddia ettiği kişiyi bacağından silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde S.K, uyuşturucu sattıklarını öne sürdüğü E.G. ve A.U'ya tabancayla ateş açtı.
Bacağına kurşun isabet eden E.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.G, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Zanlı ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla yakalandı.
Gözaltına alınan S.K. ile A.U'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.