Trabzon'da örtü yangını! 4 saatin ardından kontrol altına alındı

Trabzon'un Yomra ilçesindeki bir arazide bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 4 saatin sonunda kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 23.11.2025 22:36

Paylaş



ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Gülyurdu Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN