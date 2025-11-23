Trabzon'da örtü yangını! 4 saatin ardından kontrol altına alındı
Trabzon'un Yomra ilçesindeki bir arazide bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın 4 saatin sonunda kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gülyurdu Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahale ettiği örtü yangını, yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.