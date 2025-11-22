Malatya’da korku dolu anlar! Ev yangını paniğe neden oldu

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle bir evde yangın çıktı. Alevler, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürülerek kontrol altına alındı.

Giriş Tarihi: 22.11.2025 20:42

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Okullu Sokak üzerinde bulunan bir adreste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.

