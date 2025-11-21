Yaşam

Malatya’da ısınmak isteyen gençler dehşeti yaşadı: 2 yaralı

Malatya’da bir demir doğrama atölyesinde staj yapan iki öğrenci, ısınmak için yaktıkları ateşe tiner dökünce alevlerin sıçraması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
ABONE OL
Malatya’da ısınmak isteyen gençler dehşeti yaşadı: 2 yaralı

Olay, saat 14.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi Yaşarlar Sokak'ta meydana geldi.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

Edinilen bilgilere göre, atölyede staj gören S.Y.K. ve M.Y.A. ısınmak amacıyla kova içerisinde ateş yaktı. Ateşe tiner dökülmesiyle alevler bir anda yükselerek 2 öğrencinin üzerine sıçradı.

Fotoğraf (İHA)Fotoğraf (İHA)

İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN