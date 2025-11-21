Malatya’da ısınmak isteyen gençler dehşeti yaşadı: 2 yaralı
Malatya’da bir demir doğrama atölyesinde staj yapan iki öğrenci, ısınmak için yaktıkları ateşe tiner dökünce alevlerin sıçraması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 14.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Meydanbaşı Mahallesi Yaşarlar Sokak'ta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, atölyede staj gören S.Y.K. ve M.Y.A. ısınmak amacıyla kova içerisinde ateş yaktı. Ateşe tiner dökülmesiyle alevler bir anda yükselerek 2 öğrencinin üzerine sıçradı.