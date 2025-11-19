Zirai don Samsun'u fındık üretiminde zirveye taşıdı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye genelinde etkili olan zirai donun özellikle yüksek rakımlı bahçelerdeki fındık üretimini olumsuz etkilediğini söyledi. Yılmaz, don olayından diğer illere göre daha az etkilenen Samsun’un bu yıl 90 bin ton fındık üreterek tarihinde ilk kez Ordu’yu geçip 'Türkiye’nin en çok fındık üreten ili' olduğunu vurguladı.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 14:15

Bu yıl Türkiye genelinde etkili olan zirai don ve doğal afetler, özellikle yüksek rakımlı fındık bahçelerinde ciddi kayıplara yol açtı. Yüksek kesimlerde kayıp oranı artarken, düşük rakımlı alanlarda zarar daha sınırlı kaldı. Ordu ve Giresun'da rekolte kaybının çok yüksek olması, Samsun'un ise don olayından daha az etkilenmesiyle birlikte Samsun fındık üretiminde tarihinde ilk kez Türkiye'de 1. sıraya yükseldi. Yaklaşık 250 bin ton fındık üreten Ordu'nun rekoltesi don nedeniyle 60 bin tona düşerken, Samsun'da bu yıl yaklaşık 90 bin ton fındık üretildi. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, zirai don nedeniyle bu yıl en çok fındık üretiminin Samsun'da yapıldığının altını çizdi.



Zirai don olayından diğer illere göre daha az etkilenen Samsun'un bu nedenle yılı en çok fındık üreten il olarak kapattığını ifade eden Kemal Yılmaz, "Türkiye'de fındık üretiminin çok büyük bir kısmını Ordu ilimiz karşılıyordu. Bu sene illerimizde yaşanan bir doğal afet sonucu fındık üretimi de bundan olumsuz anlamda önemli oranda etkilendi. Ordu'da bu sene fındık rekoltesi 60 bin ton civarında gerçekleşti. Normalde Ordu'da yıllık 200-250 bin ton fındık üretiliyordu. Samsun ise 125 bin hektar fındık alanı ile Türkiye'de fındık üretiminde söz sahibi illerden bir tanesi. Yıllarca ikinci sırada geliyordu. Zirai don nedeniyle bu sene Ordu'da fındık üretiminin ciddi manada azalması, Samsun'un zirai don olayından az etkilenmesi nedeniyle fındıkta rekolte bakımından Samsun Ordu'yu geçti. Samsun'da 2025 yılı rekoltesi 90 bin ton olarak gerçekleşti. Bu sene için Samsun'da üretilen 90 bin ton fındıkla fındık üreten iller içerisinde en yüksek fındık üretiminin gerçekleştiği ili Samsun oldu. Bu durumun Türkiye genelinde etkili olan zirai don hadisesinden dolayı olduğunu da belirtmek gerekiyor" dedi.