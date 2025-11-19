Uzman isim uyardı: Yanlış ilaçlamalar sağlık sorunlarına neden olabilir

Türkiye Böcek ailesinin ölümüyle sarsılırken Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, gıda üretim ve toplu yemek hazırlama tesislerinde yapılan yanlış ilaçlamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Yılmaz, 'Kullanılan ilaçların da onaylı olması zorunlu. Kurallara uyulmazsa ciddi gıda zehirlenmeleriyle karşılaşabiliriz' dedi.

Giriş Tarihi: 19.11.2025 14:09

Prof. Dr. Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle restoran, fırın ve pastanelerde haşerelere karşı yürütülen ilaçlamalarda yalnızca Bakanlık onaylı firmaların görev yapması gerektiğini söyledi.

Yanlış uygulamaların doğrudan tüketici sağlığını tehdit ettiğini belirten Yılmaz, ekipman ve üretim alanlarının hijyen standartlarına uygunluğunun da kritik olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Kontrol mekanizması ham maddenin tesise girişinden tüketiciye ulaşmasına kadar bütün aşamaları kapsamalı. Kullanılan ilaçların da onaylı olması zorunlu. Kurallara uyulmazsa ciddi gıda zehirlenmeleriyle karşılaşabiliriz." dedi.

Risk grubundaki ürünlere de değinen Yılmaz, tavuk eti, midye, kremalı tatlılar, mayonez ve salata çeşitlerinin uygunsuz koşullarda hızla bozulabildiğini, bu ürünlerin tüketici açısından daha hassas takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Coğrafi işaretli ürünlerin güvenilirlik açısından avantaj sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu ürünlerde hem üretim kalitesi hem de denetim süreçleri daha sıkıdır. Bu nedenle tüketiciler markalı ve tescilli ürünlere yönelerek riskleri azaltabilir." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı taksiyle hastaneye gitmiş, muayene ve tedavi işlemlerinin ardından kaldıkları otele dönmüşlerdi.

13 Kasım 01.00 sıralarında tekrar rahatsızlanan aile, bu kez otele çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılmış, çocuklar aynı gün müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye götürülen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

